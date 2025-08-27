ڈسکہ میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن، سکھ برادری فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی مشکور

سیلاب سے متاثرہ علاقے ڈسکہ میں پاک فوج کے ریلیف اور ریسکیو آپریشن پر سکھ برادری نے فیلڈ مارشل اور پاک فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق صوبہ پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح سیالکوٹ بھی سیلاب سے شدید متاثر ہے، شدید سیلاب کے باعث ڈسکہ کی سکھ برادری کی بڑی تعداد بھی سیلاب میں پھنس گئی تھی۔
پاک فوج کے جوانوں نے فوری ریلیف اور ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے سکھ برادری کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا، اب تک پاک فوج کی جانب سے سکھ برادری کے 96 افراد کو ریسکیو کرکے محفوظ مقام پر پہنچایا گیا ہے۔
سکھ برادری کے افراد نے پاک فوج کی بروقت امدادی کاروائیوں کو سراہا اور اقدامات کی تعریف کی۔
سکھ برادری کے افراد کا کہنا تھا کہ ’’جب بھی ہم پر مشکل گھڑی آئی ہے ہماری پاک فوج ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے جس کیلئے ہم اس کے شکرگزار ہیں"۔
سکھ شہری نے کہا کہ میں بروقت ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر آرمی چیف صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری مقدس کتاب جو بابا گورننک میں موجود ہے اس کیلئے ہیلی کاپٹر تک بھجوایا گیا مگر وہ محفوظ ہے۔
ایک اور شہری نے کہا کہ بھارت نے رات کے اندھیرے میں جو پانی چھوڑ کر آبی جارحیت کی ہے اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں، پاکستان نے جنگ میں بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔
سکھ شہری نے کہا کہ میں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، پاک فوج کے فوری آپریشن سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، میں ان کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں۔