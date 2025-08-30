پختونخوا؛ پولیس وین پر حملہ اور آبادی پر مارٹر گولہ لگنے سے اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق

پختونخوا کے دو مختلف اضلاع میں دہشت گردوں کے پولیس وین پر حملے اور آبادی پر مارٹر گولہ پھینکنے کے نتیجے میں ایک اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہوگئے۔
رپورٹ کے مطابق کوہاٹ کے تحصیل لاچی کے علاقے درملک میں پولیس چوکی کے قریب پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار موقع پر شہید جب کہ 2 پولیس اہلکار زخمی ہوگئے۔
ایمرجنسی کی اطلاع ریسکیو 1122 کوہاٹ کنٹرول روم کو موصول ہوتے ہی میڈیکل ٹیموں نے بروقت رسپانس کیا اور تمام پوليس اہلکاروں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹائپ ڈی اسپتال لاچی منتقل کر دیا جہاں سے دو پولیس اہلکاروں کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز اسپتال کوہاٹ منتقل کر دیا گیا۔
حکام کے مطابق آپریشن کی نگرانی سینئر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کوہاٹ محمد عارف خٹک اور ایمرجنسی آفیسر حضرت نواب خان خود کررہے ہیں۔
دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں اہلکار اشفاق شہید جب کہ کانسٹبل یاسر اور شفقت محمود زخمی ہوئے۔
ڈی پی او نے بتایا کہ کوہاٹ میں دہشتگردوں نے پولیس وین پر حملہ کیا، پولیس ٹیم سرچ آپریشن سے واپس آرہی تھی، جوانوں نے دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔
انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں نے فائرنگ کی، حملے میں اے ایس آئی اشفاق شہید ہوگئے۔
پولیس کی جوابی کامیاب کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک
بعد ازاں تھانہ لاچی کی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف پولیس نے کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔
آر پی او عباس مجید مروت نے کہا کہ تھانہ لاچی کی حدود در ملک میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کے بعد پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تین دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریجنل پولیس آفیسر عباس مجید مروت اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر زاہد اللّٰہ بھاری نفری کے ہمراہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور آپریشن کی کمان سنبھال لی۔
پولیس کی نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لے کر آپریشن شروع کر دیا۔ سنگلاخ پہاڑوں اور جنگل میں کئے گئے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں تین دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا جن کی نعشیں برآمد کر لی گئی ہیں، دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ دیگر زخمی دہشت گردوں کی تلاش میں آپریشن تاحال جاری ہے۔
آر پی او عباس مجید مروت نے کہ ہمارے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔
دوسری جانب تحصیل لوئی ماموند کے علاقے گوہاٹی میں آبادی پر ماٹر گولہ لگنے سے ایک شخص شاکر اللہ شہید جبکہ ایک شخص نیاز محمد زخمی ہوگئے۔
حکام کے مطابق زخمی کو علاج کیلئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خار منتقل کردیا گیا جب کہ
شہید شاکیر کی نماز جنازہ ادا کردی گئی۔
تحصیل لوئی ماموند کے مختلف علاقوں غاخی، نختر اور گواٹی سے بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔