چند افراد کی لاپرواہی کو نظام کی ساکھ اور ملک کی نیک نامی کو نقصان نہیں پہنچانےدیں گے، رانا تنویر

ایسے عناصر کے ساتھ سخت کارروائی کریں گے اور کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی، وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق

ویب ڈیسک September 03, 2025
وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان چند افراد کی لاپرواہی کو کسانوں کے روزگار، ہمارے سرٹیفیکیشن نظام کی ساکھ اور دنیا کی منڈیوں میں پاکستان کی نیک نامی کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔

وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق وفاقی وزیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محکمہ تحفظِ نباتات (ڈی پی پی) وزارتِ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے تحت چاول، مکئی، کینو اور آم کی برآمدات کے شعبوں میں ایس پی ایس قواعد کے مطابق سخت اقدامات کئے گئے۔

آم کے موجودہ سیزن 2025 میں متعدد اصلاحات کی گئیں جن میں برآمدی مراکز پر عملے کی تعیناتی،معتبر پی ایس آئی کمپنیوں کی شمولیت، سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنا، بیک اینڈ مانیٹرنگ، فائیٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ پر گاڑی کے نمبر اور چیسز نمبر کا اندراج، عملے کی تصاویر کے ساتھ کنسائمنٹ کی تصدیق اور عملے کی تبدیلی شامل ہیں، یہ اقدامات حکومت کے شفاف اور معتبر سرٹیفیکیشن سسٹم کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔

وفاقی وزیر کی براہِ راست ہدایت پر محکمہ تحفظِ نباتات نے 25 مئی 2025 کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ایک بڑی خلاف ورزی کو روکا۔ پاکستان کسٹمز کے ساتھ مل کر ناروے جانے والے آموں کی تین کھیپیں جن کا وزن 6.2 میٹرک ٹن اور مالیت 25,649 امریکی ڈالر تھی، یورپی یونین کے لازمی فائیٹو سینیٹری قواعد کی کھلی خلاف ورزی پر روک لی گئیں۔

برآمد کنندگان میں پاک پنجاب انٹرنیشنل،سجاد اینڈ کمپنی اور کامران انٹرپرائزز نے آموں کی برآمد بغیر لازمی ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ (ایچ ڈبلیو ٹی )غیر رجسٹرڈ باغات سے حصول، کیمیائی تجزیاتی رپورٹ کے بغیر اور غلط ایچ ایس کوڈ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی۔

وفاقی وزیر نے اس غیرقانونی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات صرف ایک کھیپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ یورپ کی پوری مارکیٹ پاکستان کے لئے بند کرا سکتے ہیں، جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں وہ صرف قوانین کے نہیں بلکہ قومی مفادات کے بھی دشمن ہیں، ہم ایسے عناصر کے ساتھ سخت ترین کارروائی کریں گے اور کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔

فوری ایکشن کے طور پر کسٹمز نے غیر قانونی کھیپیں ضبط کرلیں اور جرمانے عائد کئے جبکہ محکمہ تحفظِ نباتات نے متعلقہ برآمدکنندگان کو ایک مخصوص مدت تک برآمدات سے روک دیا۔
 
