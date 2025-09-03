امریکی فورسز کا وینیزویلا کی کشتی پر حملہ، 11 منشیات فروش ہلاک کرنے کا دعویٰ

امریکا اور وینیزویلا کے تعلقات حالیہ دنوں میں مزید کشیدہ ہو گئے ہیں

ویب ڈیسک September 03, 2025
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فورسز نے منگل کو ایک کشتی پر کارروائی کرتے ہوئے 11 منشیات فروشوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے مطابق یہ گروہ وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو کے کنٹرول میں تھا۔

خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی جاری کی، جس میں ایک اسپیڈ بوٹ دکھائی دیتی ہے جو چند لمحوں بعد زوردار دھماکے سے تباہ ہو جاتی ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے بین الاقوامی پانیوں میں منشیات سے بھری کشتی کو تباہ کیا، یہ کشتی امریکا کی طرف منشیات منتقل کر رہی تھی۔ صدر کے مطابق اس کارروائی میں امریکی فورسز کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔

امریکی صدر نے خبردار کیا کہ یہ پیغام ان تمام کارٹلز اور گروپوں کے لیے ہے جو امریکا میں منشیات لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکا اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے منشیات کے نیٹ ورکس کا خاتمہ کرے گا۔ ان کے مطابق یہ کشتی وینیزویلا سے روانہ ہوئی تھی۔

ادھر وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو نے الزام عائد کیا کہ امریکا کی بحری تعیناتی ان کے ملک کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے فوج کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ وینیزویلا اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔

امریکا اور وینیزویلا کے تعلقات حالیہ دنوں میں مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ امریکا نے مادورو کی گرفتاری پر انعام بڑھا کر 5 کروڑ ڈالر کر دیا ہے جبکہ کراکس نے اقوام متحدہ سے امریکی فوجی تعیناتی ختم کرانے کی اپیل کی ہے۔


 
