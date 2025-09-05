کراچی، فائرنگ کے مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

زخمی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، چھیپا

منور خان September 05, 2025
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوگیا ، پولیس نے نوجوان کو قتل کرنے کے الزام میں ایک ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا۔ 

تفصیلات کے مطابق سچل کے علاقے بلاول شاہ نورانی گوٹھ کے قریب فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجائی گئی۔ 

ایس ایچ او سچل امین کھوسہ نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 20 سالہ ظفر کے نام سے کی گئی جبکہ واقعہ جھگڑے کے دوران پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے۔

مقتول کی ملک شاپ ہے جسے علی خان نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا ، ملزم کی مقتول کی دکان کے برابر میں دھوبی کی دکان ہے تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم علی خان کو گرفتار کر کے آلہ قتل اسلحہ برآمد کرلیا اور اس حوالے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔

دریں اثنا اورنگی ٹاؤن ساڑھے گیارہ سفید چوک کے قریب فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوگیا جسے تشویشناک حالت میں چھیپا کے رضا کاروں نے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق مضروب کی شناخت 33 سالہ عظیم کے نام سے کی گئی جسے پیٹ پر گولی لگی ہے جبکہ واقعہ لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔
