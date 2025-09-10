ویٹیکن سٹی کی تاریخ میں پہلی بار ایل جی بی ٹی کیو افراد کی سرکاری زیارت

اس زیارت کا انتظام اطالوی ایل جی بی ٹی کیو ایڈووکیسی تنظیم "جوناتھن ٹینٹ" نے کیا

ویب ڈیسک September 10, 2025
ویٹیکن سٹی: تاریخ میں پہلی بار ایل جی بی ٹی کیو افراد اور ان کے خاندانوں نے سرکاری سطح پر ویٹیکن میں عبادات اور زیارت میں شرکت کی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق تقریباً 1400 زائرین 20 ممالک سے آئے تھے جنہوں نے رینبو لباس پہن کر اور صلیبیں اٹھا کر ماس، دعائیہ اجتماعات اور دیگر مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔

یہ زیارت ویٹیکن کے سرکاری کیلنڈر میں شامل کی گئی تھی تاہم حکام نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کی حمایت یا اسپانسرشپ نہیں ہے۔

زائرین نے سینٹ پیٹرز باسیلیکا کے "ہولی ڈور" سے داخلہ لیا جو ہر 25 سال بعد کھلتا ہے اور مفاہمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

اس زیارت کا انتظام اطالوی ایل جی بی ٹی کیو ایڈووکیسی تنظیم "جوناتھن ٹینٹ" نے کیا جبکہ دیگر عالمی گروپس نے معاونت فراہم کی۔

واضح رہے کہ پوپ فرانسس، جو اپریل 2025 میں انتقال کر گئے، اپنے 12 سالہ دور میں ایل جی بی ٹی کیو افراد کے لیے نسبتاً نرم موقف رکھتے تھے۔ موجودہ پوپ لیو نے، جو مئی 2025 میں منتخب ہوئے، تاحال کمیونٹی کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا۔

 
