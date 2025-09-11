جلال پور پیروالہ شہر کو بچانے کے لیے گیلانی روڈ پر شگاف ڈال دیا گیا

شگاف سے پانی کا رخ بہادرپور اور بستی لانگ کی طرف موڑ دیا گیا ہے

ویب ڈیسک September 11, 2025
جلال پور پیروالا:

دریائے چناب اور دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں سے جلال پور پیروالہ شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے اوچ شریف روڈ المعروف گیلانی روڈ پر انتظامیہ کی زیرنگرانی شگاف ڈال دیا گیا ہے۔

اس اقدام کا مقصد سیلابی پانی کا دباؤ کم کرنا اور شہر کو ممکنہ تباہی سے بچانا ہے۔

انتظامیہ کے مطابق گیلانی روڈ پر ڈالے گئے شگاف سے پانی کا رخ بہادرپور اور بستی لانگ کی طرف موڑ دیا جائے گا جس سے جلال پور شہر پر سیلاب کا براہِ راست خطرہ کم ہو جائے گا۔

دوسری جانب سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے جلال پور پیروالہ میں ریسکیو آپریشن کی مانیٹرنگ کے دوران انتظامی افسران پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ کہ شناختی کارڈ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ کیا یہ لوگ انڈیا سے آئے ہیں؟ جب میں کہہ رہی ہوں ان کو لے جائیں تو آپ کیوں شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں

مریم اورنگزیب نے ریسکیو اور پولیس کے افسران کی سرزنش کرتے ہوئے فوری طور پر متاثرین کو امدادی مراکز منتقل کرنے کی ہدایت کی۔

انہوں نے زور دیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ افراد کے ساتھ انسانی ہمدردی اور فوری ایکشن کی ضرورت ہے، نہ کہ رسمی کارروائیوں کی۔
