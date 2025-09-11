سپر ٹیکس امتیازی ہے یا قانونی؟ سپریم کورٹ میں حکومتی پالیسی پر ایف بی آر  سے سخت سوالات

اسلام آباد:
سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران حکومتی پالیسی پر ایف بی آر سے سخت سوالات پوچھے گئے۔
سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایف بی آر کی وکیل عاصمہ حامد نے مؤقف اختیار کیا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں مختلف ٹیکسیشن ریجمز علیحدہ علیحدہ ہیں، سیکشن 113 میں کم سے کم ٹیکس لازم ہے جب کہ سیکشن 8 فائنل ٹیکس ریجم سے متعلق ہے۔
سماعت میں جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ سیکشن 12 سے مراد کون سا سیکشن ہے اور ٹیکس عائد کرنے کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ کیا حکومت نے ٹیکس لگانے سے پہلے کسی ماہر یا چیمبر آف کامرس سے مشاورت کی تھی اور کیا اس پر کوئی تحریری سفارشات یا میٹنگ منٹس تیار کیے گئے؟
ممبر ایف بی آر ڈاکٹر اشتیاق نے روسٹرم پر مؤقف اختیار کیا کہ تمام چیمبرز سے تجاویز لی جاتی ہیں اور وزارت خزانہ کو بھیجی جاتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت دی کہ ٹیکس پیرز کی تین کیٹگریز ہیں۔ مینیمم، فائنل اور نارمل اور انہی کیٹگریز کے مطابق کسی پر 2 فیصد اور کسی پر 4 فیصد ٹیکس عائد ہوتا ہے۔
عاصمہ حامد نے عدالت کو بتایا کہ اگر سپر ٹیکس صرف ایک مخصوص طبقے پر لگایا جائے تو یہ امتیازی تصور ہوگا۔
بعد ازاں عدالت نے مزید سماعت کل تک ملتوی کردی۔