کیا صرف ڈیری مصنوعات ہی کیلشیئم کا بہترین ذریعہ ہیں؟

ویب ڈیسک September 11, 2025
دودھ، دہی، پنیر وغیرہ کو عام طور پر کیلشیئم کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان میں کیلشیئم کی مقدار زیادہ اور جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر ایک گلاس دودھ (تقریباً 250 ملی لیٹر) میں 250–300 ملی گرام کیلشیئم ہوتا ہے، جو روزانہ کی ضرورت کا تقریباً 25–30٪ پورا کرتا ہے۔

لیکن کیا ڈیری مصنوعات ہی کیلشیئم کا اہم ذریعہ ہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کچھ لوگ لیکٹوز اِنٹالرینٹ ہوتے ہیں یا ڈیری استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لیے دوسرے بہترین ذرائع بھی موجود ہیں:

سبز پتوں والی سبزیاں

دالیں اور لوبیا

بادام، تل، انجیر

مچھلیاں

فورٹیفائیڈ اشیا جیسے سویا ملک، بادام ملک، یا فورٹیفائیڈ جوس

ماہرین کے مطابق کیلشیئم کے جذب کے لیے وٹامن ڈی اور میگنیشیم بھی لازمی ہیں۔ ڈیری سے ملنے والا کیلشیئم عموماً 30–35٪ جذب ہوتا ہے، جبکہ کچھ سبزیوں سے ملنے والا کیلشیئم اس سے بھی زیادہ جذب ہو سکتا ہے۔

تاہم پالک جیسی سبزیوں میں موجود آکسیلیٹ (oxalates) جذب کو کم کر دیتے ہیں۔
