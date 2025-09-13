شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا

پانی کے اندر بغیر سانس کے رہنے کا یہ سب سے طویل ریکارڈ وقت ہے

September 13, 2025
کروشیا کے ای غوطہ خور ویٹومیر نے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے جس میں اُنہوں نے آکسیجن لینے کے بعد تقریباً 29 منٹ اور 3 سیکنڈ تک زیر آب سانس روکے رکھی۔

پانی کے اندر بغیر سانس کے رہنے کا یہ سب سے طویل ریکارڈ وقت ہے۔

یہ ریکارڈ static apnea کیٹیگری میں آتا ہے جہاں فری ڈائیور پانی کی سطح کے اندر رہتے ہوئے سانس روکتے ہیں۔

ویٹومیر نے کہا کہ وہ اپنے اس سانس روکنے کی کوشش کے لیے پیشگی آکسیجن لینے سے مدد لیتے ہیں جس سے خون میں آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور توانائی زیادہ ذخیرہ ہوتی ہے۔

یہ ریکارڈ گنیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے باقاعدہ تسلیم کرلیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ یہ کارنامہ خطرناک ہوسکتا ہے اگر مناسب تربیت، مراقبت اور طبی مدد ساتھ نہ ہو۔ یہاں تک کہ یا آکسیجن سے پہلے سانس لینا بھی مخصوص حالات میں نقصان دہ ہوسکتا ہے۔
