طورخم بارڈر پر اے این ایف نے منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنادی

خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اے این ایف کی ٹیم نے افغان کارگو گاڑی کو روک کر پشاور منتقل کیا

ویب ڈیسک September 15, 2025
راولپنڈی:

طورخم بارڈر پر اینٹی نارکوٹکس فورس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان سے پاکستان لائے جانے والے شہد کی مکھیوں سے بھرے ٹرک سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔

خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اے این ایف کی ٹیم نے افغان کارگو گاڑی کو روک کر پشاور منتقل کیا، جہاں تلاشی کے دوران ٹرک کے پچھلے ایکسل شافٹ باکس میں مہارت سے بنائے گئے خفیہ خانے سے 17.5 کلو ہیروئن اور 4.5 کلو آئس (میتھ ایمفیٹا مائن) برآمد ہوئی۔

ترجمان کے مطابق ضبط کی گئی منشیات کی کل مقدار 22 کلوگرام ہے جس کی مالیت 24 کروڑ 60 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ٹرک کے ڈرائیور مومند اکرام، جو افغانستان کے صوبہ ننگرہار کا رہائشی ہے، کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔

ملزم کے خلاف انسدادِ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جب کہ اسمگلروں کے بین الاقوامی گروہ کے دیگر کارندوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

اے این ایف کے مطابق یہ کامیاب کارروائی افغانستان، طورخم اور پشاور میں انٹیلیجنس معلومات، جدید ٹیکنالوجی اور اہلکاروں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ ترجمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک کی سرزمین کو کسی صورت منشیات کی اسمگلنگ کے لیے بین الاقوامی ٹرانزٹ روٹ کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔
