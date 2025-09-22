دو گول گپوں کے جھگڑے پر خاتون کا سڑک پر دھرنا؛ ٹریفک جام

گول گپوں کےلیے زارو قطار روتی اور دھرنا دینے والی خاتون کی وجہ سے گھنٹوں کےلیے ٹریفک جام ہوگیا

ویب ڈیسک September 22, 2025
facebook whatsup

بھارت کی ریاست گجرات میں پیش آنے والے ایک انوکھے واقعے نے نہ صرف شہریوں کو حیران کردیا بلکہ ٹریفک کو بھی گھنٹوں کے لیے مفلوج کردیا۔ ودودرا شہر میں ایک خاتون نے محض دو گول گپے کم ملنے پر سڑک کے بیچ دھرنا دے ڈالا، جس کے نتیجے میں ٹریفک جام ہوگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق خاتون کا دعویٰ تھا کہ ٹھیلے والے نے اسے 20 روپے کے عوض چھ کے بجائے صرف چار گول گپے دیے۔ روتی اور چیختی خاتون کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں بلکہ وہ بار بار اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔

اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں خاتون سڑک پر بیٹھی اپنے ساتھ ہونے والی ’’ناانصافی‘‘ بیان کر رہی تھیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NDTV (@ndtv)

اس منظر کو دیکھ کر راہ گیر اور موٹر سائیکل سوار اپنے موبائل فون نکال کر ویڈیو بنانے لگے، جس سے موقع پر مزید بھیڑ جمع ہوگئی۔ جلد ہی صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ٹریفک کا نظام گھنٹوں کے لیے درہم برہم ہوگیا۔

پولیس کو اطلاع ملنے پر اہلکار موقع پر پہنچے۔ خاتون نے پولیس کے سامنے بھی یہی مطالبہ دہرایا کہ اسے دو گول گپے مزید دلوائے جائیں۔ تاہم پولیس نے کسی نہ کسی طرح خاتون کو سڑک سے ہٹایا اور ٹریفک بحال کرا دیا۔ یہ تاحال واضح نہیں ہوسکا کہ خاتون کا مطالبہ پورا ہوا یا نہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

 Sep 22, 2025 12:56 PM |
کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

 Sep 22, 2025 12:28 PM |
دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

 Sep 22, 2025 11:50 AM |

رائے

خطے کی نئی کروٹ

خطے کی نئی کروٹ

Sep 22, 2025 01:47 AM |
ہلدر ناگ

ہلدر ناگ

Sep 22, 2025 01:41 AM |
قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

Sep 22, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار

Express News

چینیوں میں دانتوں پر ٹیٹو بنوانے کا فیش مقبول ہونے لگا

Express News

جاپانی محققین نے گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرکے نوبل انعام حاصل کرلیا

Express News

انفلوئنسرز سال 2050 میں کیسے دکھائی دیں گے؟

Express News

روس میں خاتون نے 3 لاکھ 41 ہزار روپے کے بدلے اپنی ’روح بیچ‘ ڈالی

Express News

ہنگری میں قبر کھودنے کے عالمی مقابلے کا انعقاد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو