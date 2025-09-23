وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں آج شریک ہونگے، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں طے

وزیراعظم عالمی ترقیاتی اقدام کے اعلی سطح اجلاس میں شریک ہوکر پاکستان کا مؤقف پیش کریں گے

ویب ڈیسک September 23, 2025
وزیرِاعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں آج پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔

آج اجلاس کے باضابطہ آغاز کی تقریب میں شرکت کے ساتھ شہباز شریف امریکا اور قطر کی میزبانی میں ہونے والے عرب اور اسلامی ممالک کے خصوصی سربراہی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کئی عالمی رہنما موجود ہوں گے۔ اس اجلاس میں وزیرِاعظم کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔

اس دورے کے دوران وزیراعظم کا شیڈول نہایت مصروف ہے، جہاں وہ آسٹریا کی چانسلر کرسٹینا اسٹاکر، کویت کے ولی عہد و وزیراعظم شیخ صباح الخالد، عالمی بینک کے صدر اجے بنگا اور آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور ترقی کے اقدامات پر بات چیت متوقع ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف عالمی ترقیاتی اقدام (Global Development Initiative-GDI) کے اعلی سطح  کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے جہاں وہ پاکستان کا مؤقف پیش کریں گے اور ترقیاتی اہداف پر خطاب کریں گے۔
