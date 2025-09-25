آئی سی سی نے متنازع بیان دینے پر بھارتی کپتان کی سرزنش کردی

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے بعد پریزنٹیشن میں متنازع بیان دینے پر بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کی سرزنش کر دی۔
14 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے ایشیا کپ کے گروپ اسٹیج میچ میں جیت کے بعد بھارتی کپتان نے پریزنٹیشن میں پہلگام واقعے سے متعلق گفتگو کرتے ہوے متنازع بیان دیا تھا۔
جس کے جواب میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کے خلاف آئی سی سی کو خط لکھا تھا اور اس میں متنازع بیان دینے پر بھارتی کپتان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے سوریا کمار یادیو آئی سی سی کے سامنے پیشی ہوئی جس میں ان کو مستقبل میں سیاسی بیان نہ دینے کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔