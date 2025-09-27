ہمایوں سعید نے نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے کے لیے ’’ٹیلنٹ ہنٹ‘‘ پروگرام کا آغاز

ویب ڈیسک September 27, 2025
مقبول اداکار ہمایوں سعید نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نئی صلاحیتوں کو متعارف کروانے کے لیے ایک منفرد ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر تمام نوجوانوں کو صنعت میں داخل ہونے کا پرکشش موقع فراہم کیا ہے۔

ہمایوں سعید نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ وہ ان نوجوانوں کی تلاش میں ہیں جو تخلیقی شعبوں میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے صنعت کے مختلف شعبوں میں شرکت کے لیے درکار عہدوں کی ایک وسیع فہرست بھی شیئر کی۔

اس ٹیلنٹ ہنٹ میں شامل ہونے والے امیدواروں کےلیے کسی خاص تعلیمی قابلیت یا پچھلے تجربے کی شرط نہیں رکھی گئی۔ ہمایوں سعید نے واضح کیا کہ منتخب ہونے والے افراد کو قیادت کے کرداروں کی تربیت دی جائے گی، جس میں جذبہ اور عزم کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔

اداکار نے نوجوان گریجویٹس کو خصوصی طور پر اس پروگرام میں حصہ لینے کی ترغیب دی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کے لیے عمر کی کوئی مخصوص حد مقرر نہیں کی گئی۔

یہ اقدام انڈسٹری میں نئی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم تصور کیا جارہا ہے، جس سے نوجوانوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملے گا۔

 
 Sep 27, 2025 03:45 PM |
