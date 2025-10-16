گووندا کے سنیتا اہوجا اور اپنی شادی سے متعلق تازہ انکشافات، انٹرویو وائرل

گووندا نے اہلیہ سے طلاق کے معاملے پر خاموشی توڑ دی

ویب ڈیسک October 16, 2025
facebook whatsup

بالی ووڈ کے معروف اداکار گووندا نے اپنی اہلیہ سونیتا اہوجا کے ساتھ تقریباً 40 سالہ شادی شدہ زندگی کے بارے میں حالیہ طلاق کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کاجول اور ٹوئنکل کے ٹاک شو میں گووندا نے اپنی شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا، "مجھے اور سنیتا کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔"

انہوں نے کہا کہ سنیتا ایماندار اور سادہ دل ہیں، لیکن بعض اوقات بغیر سوچے بول جاتی ہیں۔ گووندا نے سونیتا کی گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی صلاحیت کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی خامیوں کے باوجود وہ خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہیں اور میں انہیں معاف کرتا آیا ہوں۔

گووندا نے دہائیوں تک چلنے والی شادیوں کے چیلنجز پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مرد اور خواتین کے نقطہ نظر میں فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین گھر کے جذباتی ماحول کو صبر اور ہمدردی سے سنوارتی ہیں اور رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں۔

اداکار کا مزید کہنا تھا کہ شادی میں وقت کے ساتھ محبت پختہ ہوتی ہے اور دونوں شراکت دار ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ گووندا نے سونیتا کو ایک بہترین بیوی، ماں اور خیال رکھنے والی شخصیت قرار دیا جو ان کے خاندان کی بنیاد ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی بھارتی اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح؛ تصاویر وائرل

Express News

ابھی تو گھر کے ڈھیروں کام پڑے ہیں؛ نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ کا انتقال کی افواہوں پر ردعمل

Express News

معروف ٹک ٹاکر رومیسا سعید ٹریفک حادثے کے بعد انتقال کرگئیں

Express News

بگ باس میں حصہ لینے والی انفلوئنسر تانیا متل کا بڑا اسکینڈل سامنے آگیا

Express News

بالی ووڈ کے تینوں خانز نے سعودی عرب میں دھوم مچادی

Express News

حرا مانی کی ہمشکل کہلائی جانے والی خاتون اداکاری کے میدان میں قدم رکھنے کو تیار ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو