معروف ٹک ٹاکر رومیسا سعید ٹریفک حادثے کے بعد انتقال کرگئیں

پاکستانی فیشن انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی ماڈل اور معروف ٹک ٹاکر رومیسا سعید ایک روڈ حادثے میں زخمی ہونے کے بعد دورانِ علاج انتقال کرگئیں۔
رومیسا سعید کا شمار ان ماڈلز میں ہوتا تھا جو فیشن اور سوشل میڈیا دونوں میدانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی تھیں۔ وہ نہ صرف فیشن شوز میں اپنی دلکش شخصیت کے باعث نمایاں رہیں بلکہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی ہزاروں مداحوں کی توجہ کا مرکز تھیں۔
رپورٹس کے مطابق رومیسا چند روز قبل فیصل آباد کے قریب ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئیں۔ حادثے میں انہیں شدید چوٹیں آئیں اور انہیں فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ کئی دن تک زیرِ علاج رہیں۔ تاہم 17 اکتوبر کو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئیں۔
شوبز اور فیشن سے وابستہ شخصیات نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔ متعدد صارفین نے دعائیہ پیغامات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ’’رومیسا ایک باصلاحیت اور خوش مزاج لڑکی تھیں، ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔‘‘
مرحومہ کی نمازِ جنازہ فیصل آباد میں ادا کی گئی، جس کے بعد تدفین ننکانہ صاحب کے مقامی قبرستان میں عمل میں آئی۔
رومیسا سعید کی اچانک موت نے فیشن انڈسٹری اور سوشل میڈیا کمیونٹی دونوں کو غمزدہ کر دیا ہے، جہاں لوگ اب بھی ان کے مسکراتے لمحوں اور مثبت توانائی کو یاد کر رہے ہیں۔