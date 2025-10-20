میری سچائی اور حقیقت پسندی نے ذاتی زندگی کو متنازع بنادیا؛ سمانتھا پربھو

جنوبی بھارتی سپر اسٹار سمانتھا رتھ پربھو نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی سچائی اور کھل کر بولنے کے انداز نے ان کی ذاتی زندگی کو غیر ارادی طور پر موضوعِ بحث بنا دیا۔
بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سمانتھا نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں حقیقت پسند رہنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہی رویہ ان کے ازدواجی تعلقات اور بیماری کو عوامی بحث کا موضوع بنا گیا جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
سمانتھا نے بتایا کہ اپنی بیماری ’مایوسائٹس‘ (پٹھوں کی ایک سوزش، جو کمزوری اور درد کا باعث بنتی ہے) کے بارے میں انہوں نے خود میڈیا پر بتایا کیونکہ وہ اپنی جدوجہد کو حقیقت کے ساتھ پیش کرنا چاہتی تھیں۔ تاہم ناگا چیتنیہ سے شادی کے چار سال بعد ہونے والی علیحدگی غیر متوقع طور پر میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔
ان کے مطابق ’میری زندگی میں جو کچھ ہوا، وہ سب عوام کے سامنے آیا علیحدگی، بیماری، سب کچھ۔ اس کے باعث بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ذہنی صحت بھی متاثر ہوئی۔‘
ساؤتھ کی سپر اسٹار نے مزید کہا کہ وہ اپنی خامیوں کے باوجود بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سمانتھا نے اپنے کیرئیر کی ابتدائی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، جہاں کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے، لیکن کامیابی نے انہیں مقصد کی تلاش پر مجبور کیا اور ان کی انتھک محنت سے حالات بدل گئے۔
یاد رہے کہ سمناتھا رتھ پربھو نے ساتھی اداکار ناگا چیتنیہ سے پسند کی شادی کی تھی جس کے خوب چرچے ہوئے تاہم ان کی شادی 4 سال بعد ختم ہوگئی جس کے بعد ان کے سابق شوہر نے ساتھی اداکارہ سوبھیتا دھولی پالا سے حال ہی میں شادی کی ہے۔