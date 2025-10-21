مبینہ فراڈ کیس؛ خاتون اور مرد ملزم کی ضمانت کی درخواست خارج، ملزمہ عدالت سے فرار

ملزم ذاکر حسین ایف جی ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں بطور پٹواری تعینات تھا

ویب ڈیسک October 21, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

اسپیشل سینٹرل جج اسلام آباد نے مبینہ فراڈ کیس میں خاتون اور مرد ملزم کی ضمانت خارج کر دی۔

فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں مبینہ فراڈ کیس میں جج سینٹرل ایف آئی اے ہمایوں دلاور نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔

ایف آئی اے کی جانب سے ملزم پٹواری ذاکر حسین کو عدالت سے گرفتار کر لیا گیا جبکہ خاتون ملزمہ عظمیٰ بتول عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئی۔

ملزم ذاکر حسین ایف جی ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں بطور پٹواری تعینات تھا۔

الزام ہے کہ ملزم نے جی 14/3 کی سپلیمنٹری ایوارڈ میں جعلی شریک مالکان کا اندراج کیا، مبینہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غیر متعلقہ افراد کو پلاٹس جاری کیے گئے اور مبینہ جعلسازی سے اصل مالکان کے حقوق متاثر ہوئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو