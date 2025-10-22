کروشیا کے ایک ساحل پر طوفان کے سبب غرق ہونے والا قدیم رومی جہاز دریافت کر لیا گیا۔ دریافت ہونے والا 2000 برس قدیم یہ جہاز ابھی تک بہترین حالت میں ہے۔
ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے یہ جہاز رواں ماہ کروشیا کے ڈیلماشین کوسٹ سے اس کے ڈوبنے کے دو ہزار سال بعد دریافت کیا۔
محققین کی ٹیم کے مطابق جہاز کی لکڑی بالکل ایسی دِکھتی ہے کہ جیسے اس پر حال ہی میں کندہ کاری ہوئی ہو۔
غوطہ خوروں کو 2020 میں دھاتی کیل لگا ایک نایاب لکڑی کا ٹکڑا دریافت کیا گیا، جس سے انہیں رومی بندرگاہ باربِر پر جہاز کا ملبہ ہونے کا خیال ہوا۔
پانچ برس بعد 42 فٹ بڑا ایک پورا جہاز سامنے آگیا جس میں بڑی مقدار میں قدیم سکّے بھی سامنے پائے گئے۔