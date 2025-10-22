کروشیا کے ساحل پر 2000 سال قبل غرق ہونیوالا جہاز دریافت

یہ جہاز دو ہزار سال قبل طوفان کے سبب غرق ہوا تھا

ویب ڈیسک October 22, 2025
کروشیا کے ایک ساحل پر طوفان کے سبب غرق ہونے والا قدیم رومی جہاز دریافت کر لیا گیا۔ دریافت ہونے والا 2000 برس قدیم یہ جہاز ابھی تک بہترین حالت میں ہے۔

ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے یہ جہاز رواں ماہ کروشیا کے ڈیلماشین کوسٹ سے اس کے ڈوبنے کے دو ہزار سال بعد دریافت کیا۔

محققین کی ٹیم کے مطابق جہاز کی لکڑی بالکل ایسی دِکھتی ہے کہ جیسے اس پر حال ہی میں کندہ کاری ہوئی ہو۔

غوطہ خوروں کو 2020 میں دھاتی کیل لگا ایک نایاب لکڑی کا ٹکڑا دریافت کیا گیا، جس سے انہیں رومی بندرگاہ باربِر پر جہاز کا ملبہ ہونے کا خیال ہوا۔

پانچ برس بعد 42 فٹ بڑا ایک پورا جہاز سامنے آگیا جس میں بڑی مقدار میں قدیم سکّے بھی سامنے پائے گئے۔
