کراچی: لیاری میں ہوٹل کے مالک نے غلط فہمی پر ایک شخص کو سر میں گولی مار کر قتل کردیا

مقتول کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر ہوٹل مالک نے ڈکیت سمجھ کر گولی چلائی، پولیس

اسٹاف رپورٹر October 22, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
کراچی:

لیاری پرانا حاجی کیمپ پر بھٹو ہوٹل کے مالک کی فائرنگ سے ایک شخص سر میں گولی لگنے سے جاں بحق ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق کلاکوٹ کے علاقے لیاری پرانا حاجی کیمپ گلی نمبر ایک الحفیظ میزان ریسٹورنٹ المعروف بھٹو ہوٹل پر منگل اور بدھ کی درمیانی شب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا، زخمی ہونے والے شخص کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے شخص کی شناخت 24 سالہ مصطفیٰ کچھی ولد سکندر کچھی کے نام سے کی گئی جس کے سرپر گولی ماری گئی تھی، زخمی ہونے والا شخص بدھ کی صبح سول اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، مقتول کے پاس سے اس کے اپنے نام کا کے الیکٹرک کا کارڈ ملا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ہوٹل کا مالک کیش کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسی دوران دو افراد اچانک ہوٹل میں داخل ہوئے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں اسلحہ بھی تھا جس پر ہوٹل کا مالک سمجھا کہ ڈاکو یا ٹارگٹ کلرز آئے ہیں جس پر اس نے اپنے لائسنس یافتہ پستول سے فائرنگ کردی جس کے نیتجے میں ایک گولی مصطفیٰ کچھی کے سر پر لگی۔

واقعے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ہوٹل کے مالک ثناء اللہ ولد عزیزاللہ کو حراست میں لیکر اس کا پستول قبضے میں لے لیا۔

زیر حراست ملزم ثناء اللہ کو قانونی کارروائی کے لیے تھانہ کلا کوٹ پولیس کے حوالے کردیا گیا، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ غلط فہمی کی باعث پیش آیا تاہم تحقیقات اور اعلیٰ افسران کی مشاورت سے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

دریں اثنا واقعے کے 2 مقدمات گرفتار ہوٹل مالک ثنا اللہ ولد عزیزاللہ کے خلاف درج کرلئے گئے، پہلا مقدمہ نوجوان پر فائرنگ کرنے اور دوسرا غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر درج کیا گیا، قاتلانہ حملے کا مقدمہ مقتول مصطفیٰ کے والد اور اسلحے کا مقدمہ سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا۔

پولیس کے مطابق مقتول نوجوان پولیس کے ساتھ کام کرتا تھا اورہوٹل میں فائرنگ کا واقعہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو تلاش کرنے کے دوران غلط فہمی پر پیش آیا۔

بریگیڈ میں پر اسرار فائرنگ سے لڑکی زخمی

بریگیڈ کے علاقے لائنز ایریا نظامی روڈ اللہ والی مسجد کے قریب گھر میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب پراسرار فائرنگ سے ایک لڑکی زخمی ہوگئی، زخمی ہونے والی لڑکی کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کے مطابق زخمی ہونے والی لڑکی کی شناخت 15 سالہ ثنا دختر محمد منشا کے نام سے کی گئی، فائرنگ کا واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے پیش آیا، علاقہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو