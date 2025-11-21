سوشل میڈیا پر چند روز سے ایک دعویٰ گردش کررہا ہے، جس میں ایک صارف نے شکایت کی ہے کہ اس کے آئی فون 17 پرو میکس (کاسمک اورنج) کا رنگ صرف چند سستے ویٹ وائپس سے صاف کرنے پر ختم ہوگیا۔
یعنی ایک ہزار ڈالر سے زیادہ قیمت کا فون پینٹ شدہ کھلونے کی طرح رنگ چھوڑنے لگا۔ وائرل تصاویر میں نارنجی اسٹرِیک ٹشو پر واضح نظر آرہی تھیں جبکہ فون کی باڈی پر مدھم دھبے پڑچکے تھے۔
اس پوسٹ کے وائرل ہوتے ہی صارفین کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ کمپنی کی غلطی ہے؟ یا صفائی کا بے احتیاط طریقہ؟ یا پھر کاسمک اورنج رنگ واقعی اتنا ناقص ہے کہ غلط وائپ لگتے ہی پانی کے رنگوں کی طرح بہہ جاتا ہے؟
کچھ صارفین نے اسے مذاق میں ’بجٹ اسپرے پینٹ ایڈیشن‘ کہا، جبکہ ایک صارف نے لکھا کہ شاید ایپل کو فون کے ڈبے پر لکھنا چاہیے ’’ہوا کے علاوہ کسی چیز سے صاف نہ کریں!‘‘
اصل حقیقت کیا ہے؟
ایپل نے اس وائرل کیس پر کوئی باضابطہ بیان تو جاری نہیں کیا، مگر دستیاب ڈیٹا اور ماہرین کی معلومات میں کچھ اہم نکات سامنے آئے ہیں۔
Cosmic Orange رنگ واقعی اترتا ہے؟
رنگ ’’باقاعدہ طور پر‘‘ تو اتر نہیں رہا، لیکن کئی صارفین نے ہاتھوں کی صفائی کے دوران رنگ کے گلابی پڑنے یا مدہم ہونے کی شکایت ضرور کی ہے۔ اور اس کی وجوہات میں شامل ہیں:
1۔ کیمیکلز کا اثر
کاسمک اورنج ایک آئینوڈائزڈ المونیم فِنش ہے، جو چند کیمیکلز کے ساتھ ردِعمل کرتی ہے۔ خصوصاً: ہائیڈروجن پرآکسائیڈ، بلیچ، اور کیمیکل والے گیلے وائپس۔ یہ چیزیں فِنش کا رنگ بدل کر گلابی کردیتی ہیں یا سطح کو خراب کردیتی ہیں۔
2۔ سخت گیلے وائپس کا استعمال
کچھ ویٹ وائپس میں ایسے سالوینٹس ہوتے ہیں جو آئینوڈائزڈ تہہ کو اتار دیتے ہیں۔ اس وائرل کیس میں بھی یہی بنیادی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
3۔ سورج کی روشنی (UV Exposure)
کچھ صارفین نے بتایا ہے کہ مستقل دھوپ میں رہنے سے رنگ مدہم پڑ سکتا ہے، خاص طور پر گرم علاقوں میں۔
4۔ فزیکل ڈیمیج / رگڑ
یوٹیوب پر موجود ایک ٹیک ریویو کے مطابق، کیمرہ ماڈیول کے کنارے تیز ہیں۔ رگڑ یا ہارڈ کیس کے دباؤ سے آئینوڈائزڈ تہہ چھٹ سکتی ہے۔
تو کیا یہ وائرل پوسٹ 100 فیصد سچ ہے؟
حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ رنگ اُترنے جیسے واقعات درست رپورٹ ہوئے ہیں مگر یہ زیادہ تر غلط صفائی یا غلط کیمیکل کے باعث ہوتے ہیں۔ ایپل کی فیکٹری فِنش عام حالات میں خودبخود نہیں اترتی۔
یعنی دعویٰ ممکن ضرور ہے مگر اسے ’’ڈیزائن کی بڑی ناکامی‘‘ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔
رنگ بچانے کے لیے کیا کریں؟
- صرف نرم، خشک، لنٹ فری کپڑا استعمال کریں۔
- ایپل کے مطابق ہائیڈروجن پرآکسائیڈ، بلیچ اور سخت کیمیکلز سے مکمل پرہیز کیجئے۔
- اگر ضروری ہو تو 70 فیصد آئیسوپروپائل الکوحل والے نرم وائپس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
- فون کو دھوپ میں زیادہ دیر نہ چھوڑیں۔
- سخت کور کا استعمال کرتے وقت کنارہ رگڑنے سے بچائیں۔
یہ کہنا درست نہیں کہ iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange کا رنگ ہر حالت میں اتر ہی جاتا ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آئینوڈائزڈ رنگ کی یہ فِنش عام کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے اور غلط وائپس یا سخت کیمیکلز اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔