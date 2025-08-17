بھارت کے 6 جہاز تباہ کیے جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، وزیر داخلہ

جنگ کے پیچھے مودی نہیں امیت شاہ اور اجی دیول تھے، ہمارے پس پردہ کام کرنے والے اداروں کے پاس پہلے ہی معلومات آجاتی ہیں

ویب ڈیسک August 17, 2025
(فوٹو : فائل)

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہمارے پس پردہ کام کرنے والے اداروں کے پاس بھارت کی پلاننگ پہلے ہی آجاتی ہے، ہمیں جنگ میں غیبی مدد حاصل تھی اور ہم نے 6 بھارتی جہاز گرائے جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔

لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں کافی چیزوں کا عینی شاہد ہوں اور کئی میں شامل بھی رہا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ ادارے جو پس پردہ رہ کر رہے تھے ان کے پاس انڈیا کی ہر بات ہمارے پاس بہت پہلے آ جاتی تھیں، اگر پختہ ارادہ کرلیں تو پھر اللہ نہ صرف مدد کرتا بلکہ فتح مقدر بن جاتی ہے۔

’پاک بھارت جنگ میں ہمیں غیبی مدد حاصل تھی، انڈیاہمارا ایک بھی جہاز تباہ نہ کر سکا، ان کے 6 جہازوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں‘، محسن نقوی نے تفصیلات سے پردہ اٹھا دیا#ExpressNews #BreakingNews #MohsinNaqvi #PakvsIndia #PakIndiaWar #PAF #PakistanAirForce #Rafale #IAF #LatestNewspic.twitter.com/UvDEmaXm7T

— Express News (@ExpressNewsPK) August 17, 2025

محسن نقوی نے کہا کہ جنگ کے دوران ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مد حاصل تھی، جس کے دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں کہ بھارت نے نور خان ایئربیس پر 7 میزائل فائر کیے مگر اُس حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ کچھ پہلے، ایئربیس سے باہر یا پھر ادھر اُدھر گر گئے جبکہ ہم نے جواب میں بھارت کے 36 اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کے 6 جہازوں کو نشانہ بنایا جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کا ایک وفد جنگ کے دوران آیا وہ تازہ تازہ انڈیا سے ہو کر آئے تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ بھارتی کی نیوی آرمی فضائیہ کا کوئی ایک پروگرام نہیں تھا اور اس جنگ کے پیچھے مودی نہیں بلکہ امیت شاہ اور اجی دیول تھے۔

وزیرداخلہ نے کہا کہ جنگ کے دوران پاکستان کی سیاسی جماعتیں جنگ میں ایک پیج پر تھیں اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہترین سفارتکاری کی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کھلے عام بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔

محسن نقوی نے کہا کہ کشمیر کا پیچھا اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک انہیں حق خود ارادیت مل نہیں جاتا۔

وزیرداخلہ نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل اور وزیراعظم کو کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے پریشر کو قبول کیا اور بھارت کو بھر پور جواب دیا۔
 
