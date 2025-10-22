او کمینے، میں ابھی زندہ ہوں؛ بیٹی کی شادی کی ویڈیو لیک کرنے پر خامنہ ای کے مشیر کا بیان

علی شمخانی کے بقول یہ تقریب صرف خواتین کی تھی اور اسرائیل نے ویڈیو لیک کی

ویب ڈیسک October 22, 2025
آیت اللہ خامنہ ای کے مشیر کی بیٹی مغربی انداز کا مختصر سا عروسی جوڑا پہنا تھا

ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای کے مشیر خاص علی شمخانی کی بیٹی کی شادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس پر ان کا ردعمل سامنے آگیا۔

اس ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ علی شمخانی اپنی بیٹی کے ہمراہ شادی ہال میں داخل ہوتے ہیں اور اسٹیج تک جاتے ہیں۔

اس ویڈیو میں دلہن نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ مغربی انداز کا اور نہایت مختصر ہے جس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ جو دوسروں کی بیٹیوں کو حجاب کرواتے ہیں وہ خود کیا ہیں۔

گزشتہ دو دنوں سے جاری بحث و تکرار کے بعد عل شمخانی نے پہلی بار ناقدین کو اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر جواب دیا ہے۔

علی شمخانی نے یہ پیغام عبرانی زبان میں لکھا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیغام اسرائیل کے لیے ہے۔

انھوں نے پیغام میں ویڈیو کے لیک ہونے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے لکھا کہ "او کمینے، میں ابھی زندہ ہوں۔

یہ دراصل جملہ 1973 کی فلم "بابیون" کا ہے جس میں ایک ناحق گرفتار قیدی کی کہانی بیان کی گئی ہے جو حکومتی جبر کو توڑتے ہوئے جیل سے فرار ہو جاتا ہے۔

علی شمخانی نے ایک صحافی کو بتایا کہ جس ویڈیو پر واویلا مچایا جا رہا ہے وہ دراصل صرف خواتین پر مشتمل ایک تقریب تھی اس میں ویٹر، فوٹو گرافر وغیرہ تک خواتین ہی تھیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ میں بھی اس تقریب میں بس بیٹی کو اسٹیج تک چھوڑنے گیا تھا اور میرے سوا کوئی مرد نہیں تھا۔

خیال رہے کہ علی شمخانی نے یہ جملہ پہلی بار استعمال نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے جب ایران میں ان کے گھر کو نشانہ بنایا تھا جس میں محفوظ رہے تھے۔

اُس وقت بھی انھوں نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’ او کمینے میں ابھی زندہ ہوں۔‘‘

 
