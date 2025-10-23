آئی فون کی 20 ویں سالگرہ پر ایپل کیا کرنے جا رہا ہے؟

آئی فون 2027 میں اپنی 20 ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے اور ایپل اس ایونٹ کو انتہائی دلچسپ انداز منانے کی تیاری کر رہا ہے۔

رواں برس ایپل نے آئی فون کا 17واں ایڈیشن متعارف کرایا ہے جس کے حساب سے 2027 میں متعارف کرائی جانے والی ڈیوائس کو آئی فون 19 کہا جانا چاہیے۔ تاہم، تازہ ترین رپورٹس کے مطابق 2027 میں متعارف کرائی جانے والی ڈیوائس کا نام آئی فون 20 رکھا جائے گا۔

اس سے قبل ایپل یہ اقدام 2017 میں آئی فون ایکس کے لیے کر چکا ہے۔ آئی فون کی دسویں سالگرہ کے موقع پر ریلیز کی گئی ڈیوائس کے ڈیزائن میں پہلی بڑی تبدیلی کی گئی تھی جس کے نقوش آج تک واضح ہیں۔

اب تازہ ترین رپورٹس میں آئی فون 20 سیریز میں ڈیوائس کے ڈیزائن کے حوالے سے اہم تبدیلیاں متوقع ہیں۔
