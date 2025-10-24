اسرائیل کی جیل میں قید سرکردہ فلسطینی رہنما کی اہلیہ نے ٹرمپ سے رہائی کی اپیل کردی

66 سالہ مروان برغوثی کو فلسطین کا نیلسن منڈیلا بھی کہا جاتا ہے جو 23 سال سے اسرائیلی جیل میں قید ہیں

ویب ڈیسک October 24, 2025
facebook whatsup
فلسطین کے نیلسن منڈیلا کہلائے جانے والے رہنما کی رہائی کیلیے اہلیہ نے ٹرمپ سے اپیل کردی

حماس نے بھی غزہ جنگ بندی معاہدے میں جس قیدی کی رہائی کو سرفہرست مطالبے کے طور پر رکھا تھا وہ 66 سالہ مروان برغوثی ہیں جو 23 سال سے قید کاٹ رہے ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ سے مروان غوثی کی رہائی اپیل کی بات ان کے بیٹے عرب برغوثی نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتائی۔

جنھوں نے تصدیق کی کہ میری ماں فدویٰ برغوثی نے امریکی صدر کے نام ایک اپیل جاری کی ہے۔ جس میں مروان برغوثی کی رہائی کی اپیل کی گئی ہے۔

فدویٰ برغوثی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب صدر، ایک ایسا حقیقی شراکت دار آپ کا منتظر ہے جو خطے میں پائیدار امن کے خواب کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دے سکتا ہے۔

اپنے بیان میں انھوں نے صدر ٹرمپ سے مزید کہا کہ فلسطینی عوام کی آزادی اور آئندہ نسلوں کے امن کے لیے مروان برغوثی کی رہائی میں مدد کریں۔

سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مروان برغوثی کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ فلسطینی سیاست میں محمود عباس کے ممکنہ جانشین کے طور پر ابھر سکتے ہیں۔

بعض مبصرین کے نزدیک ان کی رہائی فلسطینی دھڑوں کے درمیان مفاہمت کے عمل کو تیز کر سکتی ہے، جبکہ اسرائیلی حلقوں میں اس پر شدید مخالفت متوقع ہے۔

یاد رہے کہ آج ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس کوئی متحرک قیادت نہیں ہے۔ محمود عباس بزرگ ضرور ہیں لیکن لیڈر نہیں۔

یاد رہے کہ مروان برغوثی پر الزام ہے کہ انھوں نے اسرائیلی شہریوں پر مہلک حملوں میں کردار ادا کیا تاہم فلسطینی عوام کی ایک بڑی تعداد انھیں “فلسطین کا نیلسن منڈیلا” قرار دیتی ہے۔

مروان برغوثی فتح تحریک کے ایک اہم رہنما ہیں اور ماضی میں اسرائیل سے جنگ میں نمایاں کردار ادا کر چکے ہیں۔

وہ کئی مرتبہ جیل کے اندر سے بھوک ہڑتال کی قیادت بھی کر چکے ہیں، جس نے انھیں فلسطینی مزاحمت کی علامت بنا دیا ہے۔

امریکی جریدے ٹائم میگزین کو 15 اکتوبر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ سے جب مروان برغوثی کی رہائی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر فیصلہ کرنے والے ہیں تاہم کوئی ٹائم لائن نہیں دی۔

دوسری جانب اسرائیل میں ایک بریفنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ میرے پاس اس موضوع پر اس وقت کہنے کو کچھ نیا نہیں ہے۔

اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے اس ماہ کے آغاز میں انکشاف کیا تھا کہ امریکی یہودی برادری کے معروف رہنما رونالڈ لاؤڈر بھی مروان برغوثی کی رہائی کے لیے خاموش سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت کو پاکستان کیخلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی

Express News

روس کے نئے جوہری میزائل کا کامیاب تجربہ، 14 ہزار کلومیٹر تک پرواز

Express News

پاک افغان مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں ہے، فی الحال کچھ نہیں کررہا، ڈونلڈ ٹرمپ 

Express News

دبئی پولیس نے 3 سالہ بچی کی پولیس افسر بننے کی انوکھی خواہش پوری کر دی

Express News

مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو کرپشن کی دلدل میں دھکیل دیا، واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف

Express News

غزہ میں امن معاہدے کے باوجود اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 6 فلسطینی زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو