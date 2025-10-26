کراچی؛ گھر کی چھت گرنے سے ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق، خواتین سمیت تین افراد زخمی

مکان کی چھت کمزور تھی اور حادثہ مبینہ طور پر چھت پر وزن بڑھنے سے پیش آیا، پولیس

شاہ میر خان October 26, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

کورنگی سیکٹر 32-اے تھانہ زمان ٹاؤن کی حدود میں واقعے ضیا کالونی میں گھر کے کمرے کی چھت گرنے سے ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق اور ایک بچی سمیت دو خواتین زخمی ہوگئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب خواتین اور بچے کمرے میں موجود تھے، اچانک چھت کا بیم ٹوٹنے سے ملبہ ان پر آ گرا، حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والی خواتین اور بچیوں کو چھیپا ایمبولنس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں جاں بحق بچی کی شناخت ڈیڑھ سالہ عائشہ محسن کے نام سے ہوئی۔

پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ 40 سے 50 گز کے مکان کی چھت کمزور تھی اور حادثہ مبینہ طور پر چھت پر وزن بڑھنے سے پیش آیا۔

پولیس نے بتایا کہ مکان میں کرایہ دار مقیم تھے جبکہ مالک مکان کی تلاش جاری ہے اور پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
