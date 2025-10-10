بھیک لیا کرو بھیک دیا کرو

کوئی کہانی پرانی نہیں ہوتی،کیونکہ جس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے اسی طرح یہ بھی اپنے کرتوت دہراتا رہتا ہے

سعد اللہ جان برق October 10, 2025
facebook whatsup
barq email com
[email protected]

کہانی پرانی ہے لیکن جب تک یہ جہان ہے اور اس میں یہ حیوان ہے جس کے منہ میں زبان ہے اور ہمیشہ اپنے بارے میں رطب اللسان ہے۔کوئی کہانی پرانی نہیں ہوتی،کیونکہ جس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے اسی طرح یہ بھی اپنے کرتوت دہراتا رہتا ہے۔تو یہ پرانی بھی ایک مرتبہ پھر خود کو دہرا رہی، فرق صرف یہ ہے کہ پرانی ایک فرد کی تھی اور یہ کہانی ایک ملک کی ہے۔ایک لڑکا جس کے والدین ایک حادثے میں مرگئے تھے، سارے رشتہ داروں کو اس سے محبت اور ہمدردی ہوگئی، ہر کوئی اسے اپنے گھر لے جاتا کھلاتا پلاتا اور خاطر مدارت کرتا چنانچہ رشتہ داروں کے اس لاڈ پیار میں وہ بگڑگیا۔

کوئی کام نہیں کرتا دن بھر بھوک لگتی یا چارپائی پر پڑا رہتا،جب بھی بھوک لگتی یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی کسی رشتہ دار کے ہاں جا دھمکتا۔ رشتہ دار برداشت کرتے یہاں تک جوان ہوگیا لیکن وطیرہ وہی مفت خوری کا رہا۔تنگ آکر رشتہ داروں نے یہ صلا ح ٹھہرائی کہ اس کی شادی کردی جائے ذمے داری سر پر آئے گی تو کوئی کام کاج شروع کردے گا لیکن اس تدبیر سے معاملہ اور خراب ہوگیا کیونکہ اب’’یک نہ شد دو شد‘‘ اب وہ زیادہ ’’مانگو‘‘ پر عمل پیرا تھا۔ ہر وقت ضرورت پڑتی تو جاکر کسی رشتہ دار سے مانگ کرلاتا۔ کچھ دن گزر گئے تو اسے تو نہیں اس کی بیوی کو احساس ہوگیا کہ ہم کب تک’’مانگو‘‘ رہیں گے، شوہر سے بولی کہ بہت ہوگیا اب ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے۔

اب تو ایسا کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہا جس سے ہم نے کچھ مانگا نہ ہو، لیا نہ ہو، کھایا نہ ہو،کچھ سوچو۔شوہر اپنے مخصوص غور کے حوض یعنی جھلنگی چارپائی میں پڑ کر سوچنے لگا۔تھوڑی دیر بعد نعرہ مارا۔سوچ لیا۔میں نے سوچ لیا۔بیوی خوش ہوکر اس کے پاس آئی۔کیا سوچا؟ شوہر نے کہا میں نے سوچا کہ گاؤں کے اس سرے پر تمہاری ایک دور کی خالہ رہتی ہے؟ بیوی نے کہا ہاں رہتی ہے تو؟ اور دوسرے سرے پر میرا ایک دور کا ماموں رہتا ہے ،بیوی نے کہا ہاں رہتے ہیں۔ شوہر بولا آخر ان لوگوں کو بھی ہماری مدد کرنی چاہیے، آخر ہم ان کے رشتہ دار ہیں۔

  جاؤ اور ان سے کچھ مانگ کر لاؤ۔بیوی نے پہلے اپنا سر پیٹا اور پھر اس کا سر پیٹتے ہوئے بولی۔میں مانگنے کے بارے میں نہیں بلکہ خود کام کاج کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔اچھا اچھا۔لیکن تم کیا کام کروگی تمہیں تو کچھ آتا بھی نہیں۔بیوی نے کہا میں تمہارے بارے میں کہہ رہی ہوں، نکلو ہٹے کٹے ہو، کوئی مزدوری کوئی محنت مشقت کرو۔کافی تو تو میں میں۔اور توتکار کے بعد بیوی نے شوہر کو مزدوری کے لیے نکلنے پر آمادہ کیا بلکہ کچھ رشتہ داروں کے ذریعے ایک جگہ کام بھی دلادیا۔ جس دن اسے پہلی بار پہلے دن کام پر جانا تھا، بیوی نے بہت خاطر تواضع کی اور نہایت پیار دلار سے اسے رخصت کیا۔لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ واپس آیا، بیوی پوچھتی رہ گئی اور وہ سیدھا اپنی جھلنگی چارپائی یا غور کے حوض یعنی تھنک ٹینک میں پڑگیا۔

بیوی نے پوچھا۔کیا ہوا واپس کیوں آئے؟۔اس نے کہا مت پوچھو بہت بڑا انرت ہوگیا ہے۔خان کی گھوڑی نے بچہ دیا ہے لیکن اس کی دُم بھی نہیں اور کان بھی نہیں ہیں۔ بیوی نے کہا تمہیں خان سے کیا۔اس کی گھوڑی سے کیا اور بچے سے کیا اور اس کی دُم اور کانوں سے کیا؟۔شوہر نے کہا بے وقوف عورت یہ بہت بڑا اور گھمبیر مسئلہ ہے سوچو کہ جب یہ بڑا ہوکر گھوڑا بن جائے اور کہیں دلدل میں پھنس جائے گا تو لوگ اسے کہاں سے پکڑ کر نکالیں گے؟کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پرانی کہانی ایک مرتبہ’’ نئی‘‘ ہو رہی ہے، فرق صرف یہ کہ اس آدمی کا نام معلوم نہیں ہوسکا جو رشتہ داروں کے مانگے تانگے پر زندہ تھا اور خان کی گھوڑی کے لیے فکر مند تھا۔لیکن نام معلوم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کہانی ہر دور میں کہیں نہ کہیں تو دہرائی جاتی ہے، ہیرو بدلتا ہے لیکن کہانی وہی ہوتی ہے۔مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ اس’’دور‘‘ میں یہ کہانی کہاں دہرائی جارہی ہے اور اس کے ہیرو کا نام کیا ہے۔

وہ کہاں کہاں کن کن دوستوں اور رشتہ داروں کے دیے یا بھیک پر پل رہا ہے لیکن جو بات اس پرانی میں’’نئی‘‘ہے وہ یہ ہے کہ مانگے تانگے جو کماتا ہے اسے دوسروں کے ساتھ بھی شئیر کرتا ہے یعنی صرف بھیک مانگتا نہیں بلکہ دیتا بھی ہے یہ اس کی اس مہربانی کا نتیجہ ہے کہ بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اب آرام سے جھلنگی چارپائی میں پڑے خان کی گھوڑی کے بچے کے بارے میں غور و حوض کرتے ہو۔ ویسے پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ جب قرضہ سو(روپے یا کھرب) سے بڑھ جا ئے تو گھی چاول کھاؤ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

دیار غیر کے ’’رشتے‘‘

Express News

بھارت کی اشتعال انگیزی!

Express News

استعفیٰ ، شہادتیں اورافغان وزیر خارجہ کا دَورئہ بھارت

Express News

بھیک لیا کرو بھیک دیا کرو

Express News

ادب- مابعدالجدیدیتPost modernism

Express News

احتجاج کی سیاست،مزاحمت اور حکومت کا طرز عمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو