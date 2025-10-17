سابق برطانوی وزیراعظم مارگریٹ تھیچر کے 3 مردوں کیساتھ جنسی تعلقات؛ تہلکہ خیز انکشاف

برطانوی صحافی ٹینا گوڈیون کی کتاب ’دی انسیڈنٹل فیمنسٹ‘ میں مارگریٹ تھیچر کی نجی زندگی سے متعلق انکشافات

ویب ڈیسک October 17, 2025
facebook whatsup
برطانیہ کی سابق وزیرعظم مارگریٹ تھیچر پر صحافی کی لکھی گئی کتاب نے تہلکہ مچا دیا

برطانیہ کی سابق وزیرِاعظم اور آئرن لیڈی کے نام سے مشہور مارگریٹ تھیچر پر لکھی گئی ایک نئی کتاب میں ان کی نجی زندگی سے متعلق ہوشربا انکشافات نے ہلچل مچادی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ کتاب "دی انسیڈنٹل فیمنسٹ" برطانوی صحافی و مصنفہ ٹینا گوڈیون نے لکھی ہے۔

انھوں نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ مارگریٹ تھیچر کے سیاسی کیریئر کے دوران تین مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات تھے جن میں سے دو کے ساتھ مبینہ غیرازدواجی جبکہ تیسرے کے ساتھ دل لبھانے والی قربت تھی۔

برطانوی صحافی نے لکھا کہ مارگریٹ تھیچر کے ابتدائی سیاسی دور میں ایک نامعلوم مرد کے ساتھ خفیہ طور پر جنسی تعلقات تھے۔

جن کے بعد مارگریٹ تھیچر کے رکن پارلیمان سر ہیمفری ایٹکنز کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی تعلق کی بازگشت سنائی دیتی رہیں۔

علاوہ ازیں کتاب میں مارگریٹ کے اپنے پی آر چیف ٹم بیل کے ساتھ بھی ایسی قربت کا دعویٰ کیا گیا جس میں وہ صرف جسمانی طور چھونا اور لمس کو پسند کرتی تھیں۔

مصنفہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اپنے پی آر چیف ٹم بیل کے ساتھ ان کا تعلق شاید مکمل طور پر جنسی تعلق کی شکل تک نہیں پہنچ سکا تھا۔

کتاب کی مصنفہ نے ان الزامات کے ثبوت کے طور پر مختلف سیاسی شخصیات کے حوالے دیے، جن میں سابق کنزرویٹو وزیر جوناتھن ایٹکن بھی شامل ہیں جنھوں نے ان تعلقات کو اُس وقت کی "باخبر افواہیں" قرار دیا۔

دوسری جانب، مارگریٹ تھیچر کے مستند سوانح نگار چارلس مور نے ان الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کسی تعلق کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

چین؛ صدر کے قریبی 2 اعلیٰ جنرلز سمیت 9 فوجی افسران کرپشن الزام میں برطرف

Express News

عازمینِ حج کیلیے خوشخبری؛ آبِ زم زم اب آپ کی دہلیز پر

Express News

اہم پیشرفت؛ صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے حکمراں سے ملاقات متوقع

Express News

جنگ بندی میرا کام ہے، پاک افغان کشیدگی بھی آسانی سے ختم کرا دوں گا؛ صدر ٹرمپ

Express News

بنگلادیش میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان معاہدہ طے؛ ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ جاری

Express News

گھر کے کام کاج نہ کرنے پر ماں کی ڈانٹ؛ بیٹی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو