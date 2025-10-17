برطانیہ کی سابق وزیرِاعظم اور آئرن لیڈی کے نام سے مشہور مارگریٹ تھیچر پر لکھی گئی ایک نئی کتاب میں ان کی نجی زندگی سے متعلق ہوشربا انکشافات نے ہلچل مچادی ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ کتاب "دی انسیڈنٹل فیمنسٹ" برطانوی صحافی و مصنفہ ٹینا گوڈیون نے لکھی ہے۔
انھوں نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ مارگریٹ تھیچر کے سیاسی کیریئر کے دوران تین مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات تھے جن میں سے دو کے ساتھ مبینہ غیرازدواجی جبکہ تیسرے کے ساتھ دل لبھانے والی قربت تھی۔
برطانوی صحافی نے لکھا کہ مارگریٹ تھیچر کے ابتدائی سیاسی دور میں ایک نامعلوم مرد کے ساتھ خفیہ طور پر جنسی تعلقات تھے۔
جن کے بعد مارگریٹ تھیچر کے رکن پارلیمان سر ہیمفری ایٹکنز کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی تعلق کی بازگشت سنائی دیتی رہیں۔
علاوہ ازیں کتاب میں مارگریٹ کے اپنے پی آر چیف ٹم بیل کے ساتھ بھی ایسی قربت کا دعویٰ کیا گیا جس میں وہ صرف جسمانی طور چھونا اور لمس کو پسند کرتی تھیں۔
مصنفہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اپنے پی آر چیف ٹم بیل کے ساتھ ان کا تعلق شاید مکمل طور پر جنسی تعلق کی شکل تک نہیں پہنچ سکا تھا۔
کتاب کی مصنفہ نے ان الزامات کے ثبوت کے طور پر مختلف سیاسی شخصیات کے حوالے دیے، جن میں سابق کنزرویٹو وزیر جوناتھن ایٹکن بھی شامل ہیں جنھوں نے ان تعلقات کو اُس وقت کی "باخبر افواہیں" قرار دیا۔
دوسری جانب، مارگریٹ تھیچر کے مستند سوانح نگار چارلس مور نے ان الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کسی تعلق کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔