فلم شعلے میں ’جیلر‘ کا کردار نبھانے والے عظیم مزاحیہ اداکار انتقال کرگئے

اسرانی نے 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے

ویب ڈیسک October 20, 2025
facebook whatsup
84
ممتاز مزاحیہ اداکار اسرانی 84 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

بالی وُوڈ کے لیجنڈری اداکار اسرانی، جو سپرہٹ فلم شعلے میں جیلر کے یادگار کردار کے باعث آج تک مداحوں کے دلوں میں زندہ تھے، 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق وہ چند ماہ سے وہ علیل تھے اور ممبئی کے اسپتال میں علاج کے دوران دَم توڑ گئے۔

اسرانی کے انتقال کی خبر نے بھارتی فلم انڈسٹری سمیت دنیا بھر میں موجود اُن کے لاکھوں مداحوں کو افسردہ کر دیا۔

بالی ووڈ ستاروں اور ہدایتکاروں نے ان کی موت کا ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے ان کے فن، شخصیت اور مزاحیہ اداکاری کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

اسرانی نے فلم شعلے (1975) میں ’’جیلر‘‘ کا کردار نبھایا تھا، وہ آج بھی فلمی تاریخ کا انوکھا کردار سمجھا جاتا ہے۔

ان کا مشہور ڈائیلاگ “ہم انگریزوں کے زمانے کے جیلر ہیں” امر ہو گیا۔

ان کی اندازِ گفتگو، مونچھوں کو ٹیڑھا کرنا اور طرح طرح کے مزاحیہ روپ نے انھیں عوام میں بے حد مقبول بنایا۔

اسرانی 1940 میں ریاست راجستھان کے شہر جئے پور میں پیدا ہوئے اور 1960 میں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور فنی کیریئر میں 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔

ان کی کامیاب اور مقبول فلموں میں شعلے کے علاوہ آپ کی قسم، جدائی، چھوٹی بہو، نمک حرام، چپکے چپکے اور اب تک چھپے رہے شامل ہیں۔

اداکار اسرانی نے ہرشعبے مین کام کیا لیکن انھیں شہرت بطور مزاحیہ اداکار اور ولن کے ملی۔ ان کے منفرد مزاح، مکالمہ ڈلیوری اور چشمے کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں کی اداکاری کو پسند کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اسپتال میں داخل

Express News

دپیکا اور رنویر سنگھ نے پہلی بار بیٹی ’دعا‘ کی جھلک دکھا دی

Express News

نرگس کی مکہ مکرمہ میں مولانا طارق جمیل سے ملاقات؛ دعا کریں بار بار اللہ کے گھر آؤں

Express News

سلمان خان کے بلوچستان سے متعلق بیان پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

Express News

کومل عزیز کو ذہنی دباؤ کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اداکارہ کا انکشاف

Express News

اداکارہ نوال سعید کو کیسے شوہر کی تلاش ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو