اسکواش اسٹار نور زمان عالمی درجہ بندی میں 37ویں نمبر پر آ گئے

پاکستانی اسکواش اسٹار نور زمان عالمی درجہ بندی کیریئر بیسٹ 37ویں نمبر پر آ گئے۔
مقابلوں کے مصروف شیڈول اور مسلسل کامیابیوں کے نتیجے میں نور زمان کو پی ایس اے ورلڈ رینکنگ میں نمایاں ترقی ملی۔
گزشتہ ماہ کے دوران انہوں نے شمالی امریکا میں چار عالمی مقابلوں میں حصہ لیا، جن کا آغاز ستمبر میں کینیڈا میں نیش کپ جیتنے سے ہوا۔
3 اکتوبر کو انہوں نے شارلٹسویل اوپن کا سیمی فائنل کھیلا جس کے بعد 5 اکتوبر کو اوپن اسکواش کلاسک میں شرکت کی جس میں کوارٹر فائنل تک پہنچے۔
گزشتہ ہفتے نور زمان نے سخت مقابلے بعد رچرڈسن ویلتھ مین اوپن کے کوارٹر فائنل میں شکست کھائی۔