واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری میں نمایاں کمی کی ہے اور مستقبل میں مزید تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ ان کی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے حالیہ بات چیت میں روس یوکرین جنگ، خطے کی صورتحال اور توانائی کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔
ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ’’بھارت نے روس سے تیل کی درآمد میں واضح کمی کی ہے اور مستقبل میں مزید کمی کا عمل جاری رہے گا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ امریکا خطے میں امن و استحکام کے لیے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے جلد خاتمے کا خواہاں ہے۔
خیال رہے کہ 2022 میں روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد بھارت نے مغربی دباؤ کے باوجود روس سے رعایتی نرخوں پر تیل خریدنا شروع کیا تھا، تاہم حالیہ مہینوں میں واشنگٹن کے دباؤ کے باعث بھارت نے روسی تیل کی درآمدات میں بتدریج کمی کر دی ہے۔
گزشتہ روز امریکی صدر نے ایک بیان میں بھارت کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے روس سے تیل کی خریداری مکمل طور پر بند نہ کی تو اس پر بھاری ٹیرف برقرار رہیں گے۔