جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کیلئے قومی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ

بھارت میں ہونے والے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ 24 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں

ذوالفقار بیگ October 23, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

حکومت پاکستان نے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو اس حوالے سے آگاہ کردیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق حکومت نے اعلی سطح کے مشاورتی اجلاس کے بعد پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو حکومتی فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔

اس فیصلے کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ 28 نومبر کو بھارت میں شروع ہو رہا ہے۔

پاکستان جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے پول بی میں شامل ہے جہاں میزبان بھارت، چلی اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں موجود ہیں اور پہلا میچ 28 نومبر کو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ شیڈول ہے۔

جونیئرہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ چنائی کے میئر رادھاکرشنن ہاکی اسٹیڈیم میں 29 نومبر کو شیڈول ہے، تیسرا میچ چلی کے ساتھ دو دسمبر کو رکھا گیا ہے۔

