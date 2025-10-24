سونا مزید سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی

گزشتہ روز بھی بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت کم ہوئی تھی

اسٹاف رپورٹر October 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل
کراچی:

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت مزید کم ہونے سے سونا سستا ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعہ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 20 ڈالر کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے بعد نئی عالمی قیمت 4 ہزار 95 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔

عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی 2 ہزار روپے کی کمی آ گئی اور اس طرح کاروباری ہفتے کے آخری دن سونے کی قیمت 4 لاکھ 31 ہزار 862 روپے فی تولہ کی سطح پر پہنچ گئی۔

مقامی مارکیٹوں میں فی 10 گرام سونے  کی قیمت بھی ایک ہزار 714 روپے کم ہوکر 3 لاکھ 70 ہزار 252 روپے کی سطح پر آ گئی۔

اسی طرح ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 43روپے کی کمی سے 5ہزار 067روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 37روپے کی کمی سے 4ہزار 344روپے کی سطح پر آگئی۔

یاد رہے کہ  گزشتہ روز بھی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا 35 ڈالر جب کہ مقامی سطح پر 3 ہزار 500 روپے فی تولہ سستا ہوگیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

اقتصادی رابطہ کمیٹی؛ سونے کی بین الاقوامی تجارت بحال کرنےکا فیصلہ

Express News

طورخم اور چمن پر 495 گاڑیاں سرحد پار کرنے کی منتظر ہیں، ایف بی آر

Express News

حکومت کا رمضان المبارک کے لیے جامع قیمت استحکام پلان لانے کا فیصلہ

Express News

سونا مزید سستا ہوگیا؛ عالمی اور مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی

Express News

ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری سے قبل تاجر تنظیموں سے مشاورت ہوگی، ایف بی آر

Express News

ڈالر کی قیمت میں مزید کمی، انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو