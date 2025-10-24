ویمنز ورلڈ کپ: پاکستان اور سری لنکا کا میچ بارش کی نذر، پاکستان ایونٹ سے باہر

کھیل کو پہلی اننگ کے دوران بارش کے باعث روکنا پڑا تھا

ویب ڈیسک October 24, 2025
آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اور سری لنکا کا میچ بارش کی نذر ہونے کے باعث پاکستان کا ایونٹ میں سفر تمام ہوگیا۔ پاکستان کو سات گروپ میچز میں چار میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ تین میچز بارش کی نذر ہو گئے۔

جمعہ کے روز پریما داسا اسٹیڈیم میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ دی لیکن4 اعشاریہ 2 اوورز میں جب پاکستان کا سکور بغیر کسی نقصان کے18 رنز تھا تو بارش کی وجہ سے کھیل روکنا پڑا۔

منیبہ علی7 اور عمیمہ سہیل 9 رنز پر ناٹ آؤٹ تھیں۔

پاکستان ویمنز نے ٹورنامنٹ میں تین پوائنٹس حاصل کیے۔
