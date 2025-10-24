ترکیہ میں تارکینِ وطن کی ربڑ کی کشتی اُلٹ گئی؛ 14 افراد ہلاک اور 2 لاپتا

ترکیہ میں ربڑ کی کشتی میں 18 تارکین سوار تھے جو پانی بھرنے کے باعث الٹ گئی

ویب ڈیسک October 24, 2025
18
ترکیہ میں ربڑ کی کشتی میں 18 تارکین سوار تھے جو پانہ بھرنے کے باعث الٹ گئی

ترکیہ کے جنوب مغربی ساحل کے قریب ایجین سمندر میں تارکینِ وطن کی ایک کشتی ڈوب گئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کشتی میں 18 افراد سوار تھے۔ دو کو زندہ بچا لیا گیا جن میں سے ایک افغان شہری ہے۔

گورنر آفس سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یہ کشتی بودرم کے ساحل سے روانہ ہوئی تھی جو ترکیہ کے سیاحتی صوبے موغلا کا مشہور مقام ہے۔

تاہم کشتی میں روانگی کے کچھ ہی دیر بعد پانی بھرنا شروع ہوگیا تھا جس کے باعث ممکنہ طور یہ حادثہ پیش آیا۔

ایک زندہ بچنے والے شخص نے بتایا کہ وہ چھ گھنٹے تک تیر کر ساحل تک پہنچا جبکہ دوسرا زندہ بچ جانے والا شخص قریب کے ایک جزیرے سے ملا۔

حکام کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور 2 لاپتا افراد کی تلاش کے لیے چار کوسٹ گارڈ کشتیاں، ایک غوطہ خور ٹیم اور ایک ہیلی کاپٹر نے حصہ لے رہے ہیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کشتی میں سوار افراد یونان کے جزیرے کوس جانے کی کوشش کر رہے تھے یا نہیں۔

خیال رہے کہ ایجین سمندر طویل عرصے سے یورپی یونین میں داخلے کے لیے تارکینِ وطن کا خطرناک راستہ سمجھا جاتا ہے۔

مشرقِ وسطیٰ، افریقا اور جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے افراد اکثر چھوٹی ربڑ کی کشتیوں میں ترکیہ سے یونانی جزیروں کی طرف خطرناک سفر کرتے ہیں۔

ادھر ترکیہ کی وزارتِ داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک ملک گیر کارروائی کے دوران 169 افراد کو گرفتار کیا گیا جو مبینہ طور پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث تھے جن میں سے زیادہ تر غیر ملکی شہری ہیں۔

 
مقبول خبریں

