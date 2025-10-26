کراچی؛ گھر کی دہلیز پر شہری سے موٹر سائیکل چھین لی گئی

موٹر سائیکل چھینے جانے کی واردات کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی

اسٹاف رپورٹر October 26, 2025
کراچی:

شہر میں موٹر سائیکلوں کی چھینا جھپٹی کے واقعات تھم نہ سکے، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نارتھ کراچی میں شہری کو گھر کی دہلیز پر 125 موٹر سائیکل سے محروم کر دیا گیا۔

واردات کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نارتھ کراچی سیکٹر فائیو سی فور میں 125 موٹر سائیکل پر سوار شہری جیسے ہی گھر کی دہلیز پر آکر رکتا ہے، تعاقب میں آنے والے موٹر سائیکل سوار شہری سے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھین لیتا ہے۔

واردات کے وقت شہری آصف کے ہمراہ ایک بچہ موٹر سائیکل کی ٹنکی پر جبکہ دوسرا لڑکا ان کے عقب میں سوار تھا جو کہ ان کے بیٹے تھے، چند سیکنڈوں میں کی جانے والی موٹر سائیکل چھیننے کی واردات نے اے وی ایل سی اور علاقہ پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔

مذکورہ واردات 23 اکتوبر کی رات پیش آئی تھی جبکہ متاثرہ شہری نے سال 2020 ماڈل کی 125 موٹر سائیکل چھیننے کی رپورٹ خواجہ اجمیر نگری تھانے میں درج کروا دی ہے۔
