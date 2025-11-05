کراچی، ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر کا گن مین گرفتار، لیاقت محسود کی گرفتاری کیلیے چھاپے

ملزم کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے

اسٹاف رپورٹر November 05, 2025
کراچی:

گزشتہ روز کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کے گن مین کی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں فائرنگ کرنے والے گن مین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔

ترجمان ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کے مطابق، گرفتار ملزم کی شناخت معراج کے نام سے کی گئی ہے اور اس کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔

پولیس نے کہا کہ لیاقت محسود کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد ہی اس کے حوالے سے مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں پولیس کی موجودگی بڑھا دی گئی ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے۔

مزید پڑھیں: کراچی، رامسوامی حادثے کے بعد ڈمپرز ایسوسی ایشن اور شہریوں میں تصادم، لیاقت محسود کے گارڈ کی فائرنگ

واضح رہے کہ گزشتہ روز رام سوامی گزدرآباد اسپتال کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے شاہ زیب نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا تھا، جس پر علاقہ مکینوں میں شدید اشتعال پھیل گیا اور انہوں نے حادثے کا ذمہ دار ڈمپر کو آگ لگا دی تھی۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود اپنے محافظوں کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچے تھے، مشتعل افراد نے ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا جس کے بعد ان کے گن مین نے فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔
