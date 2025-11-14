ستائیسویں ترمیم کی منظوری اور عرفان صدیقی کی رحلت

وطنِ عزیز میں دہشت گردی اور بدامنی کی بلند ترین لہروں کے درمیان آئینِ پاکستان کی27ویں ترمیم دو تہائی اکثریت سے بالآخر منظور ہو گئی ۔
مخالفت میں صرف 4ووٹ آئے۔ یہ مشکل اور اعصاب شکن معرکہ 12 نومبر 2025 کی شام انجام دیا گیا ۔ مگر کیا اِسے ’’تاریخ ساز‘‘ معرکہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ اپوزیشن (جس میں پی ٹی آئی کے وابستگان کا پلّہ بھاری ہے) نے رائے شماری میں سرے سے حصہ ہی نہ لیا ۔
اِس عدم شرکت کو بہرحال ’’تاریخی‘‘ کہا جا سکے گا ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور رکنِ قومی اسمبلی جناب بلاول بھٹو زرداری( جن کی ترمیم سے قبل تقریر خاصی پُر جوش تو تھی مگر معنی و مفہوم سے خالی) نے اپنے خطاب میں بجا کہا کہ ’’ اپوزیشن بھی اگر27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں اپنا حصہ ڈالتی تو مملکتِ خداداد کے استحکام میں یقیناً اضافہ ہوتا‘‘ ۔ یہ افسوسناک مناظر بھی دیکھنے اور سُننے میں آئے کہ ترمیم کی منظوری کے دوران اپوزیشن بنچوں سے شور شرابا اپنے عروج پر رہا ۔بعض لوگ مگر اِس لایعنی شور شرابے کو بھی ’’جمہوریت کا حُسن‘‘ قرار دیتے ہیں ۔ یعنی بقولِ غالب: ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق / نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی !!
آئین کی 27ویں ترمیم تو منظور ہو گئی ہے ، مگر اِس کا پاکستان کے غریب عوام سے کیا تعلق ہے ؟ وزیر قانون ، جناب اعظم نذیر تارڑ ، نے ترمیم کی منظوری کے بعد مسرت سے مغلوب ہو کر فرمایا:’’ یہ ترمیم بھی قانون و آئین کے شاندار ارتقا ء کی مثال ہے ۔‘‘ اِس مبینہ ارتقا سے کسی کو تا حیات استثنیٰ مل گیا ہے اور کسی کے ہاتھ سے سوموٹو کی طاقت چھین لی گئی ہے ۔
دس ، گیارہ اور بارہ نومبر2025 کے دوران جب ملک بھر میں دہشت گردوں کی پیدا کردہ خونریز اور خوں آشام دہشت گردی اور بدامنی کے کارن نوحہ غم برپا تھا، اسلام آباد میں آئین کی 27ویںترمیم کو ہر حال میں منظور کروانے کی کوششیں جاری تھیں ۔
اُدھر وانا اور اسلام آباد میں محسن کش افغان طالبان اور بھارت کے پروردہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بم دھماکے کررہے تھے اور اِدھر ہمارے اہلِ اقتداراور ہماری مراعات یافتہ اشرافیہ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے ایوانوں سے 27ویںترمیم کی منظوری کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے دکھائی دے رہے تھے۔
یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہماری سیاسی و اقتداری اشرافیہ اسلام آباد اور وانا کے خونریز سانحات کے مقابل مذکورہ ترمیم کی منظوری کو زیادہ ترجیح اور اہمیت دے رہی تھی ۔ مذکورہ آئینی ترمیم کی منظوری کا سادہ الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اشرافیہ ایک بار پھر اپنے مفادات کے تحفظ میں جیت گئی ہے اور ہر روز مہنگائی کی خونخوار چکّی میں پِستے عوام ایک بار پھر مقتدر طبقات کے مقابلے میں ہار گئے ہیں ۔
جس وقت آئین کی ستائیسویں ترمیم منظور کی جارہی تھی، عین اُس وقت افغانستان کے مقتدرمُلّا طالبان کے بدمعاش عناصراور بھارت سے مالی و عسکری امداد لینے والے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جنوبی وزیرستان کے مشہور علاقے ’’وانا‘‘میں قائم شاندار کیڈٹ کالج پر حملہ کرکے اِسے اپنے محاصرے میں لینے کی ناکام کوشش کررہے تھے ۔ اور اُسی بد قسمت دِن افغان طالبان و بھارت کے زیر سایہ دہشت گردی کرنے والے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پاکستان کے دارالحکومت، اسلام آباد ، پر خونی حملہ کرکے پاکستان کے درجن بھر بیگناہ شہریوں کو شہید کر ڈالا ۔ اسلام آباد کے خونریز و المناک سانحہ سے ایک روز قبل بھارتی دارالحکومت ، دہلی، میں ایک بم دھماکے میں13افراد مارے گئے ۔
بھارتی ریاست (بہار) کے ریاستی انتخابات کے عین درمیان بھارتی دارالحکومت میں پھٹنے والے بم دھماکے کو بھارت کا ایک اور ’’فالس فلیگ آپریشن‘‘ کہا گیا ہے تاکہ مودی کی بی جے پی پاکستان پر الزام عائد کرکے بہار کے ریاستی انتخابات میں حسبِ خواہش فتح حاصل کر سکے ۔
دہلی میں ہونے والے بم دھماکے بارے پہلے بھارتی میڈیا نے کہا کہ یہ کار میں گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہُوا ہے اور پھر بھارتی گودی میڈیا نے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر یہ الزاماتی دعوے کرنا شروع کر دیے کہ اِس بم دھماکے میں پاکستان کا ہاتھ ہے ۔
وطنِ عزیز میں ہر صاحبِ عقل کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ 10نومبر 2025 کو دہلی کے لال قلعہ کے نزدیک پھٹنے والے بم کا بدلہ بھارت نے 11نومبر کو اسلام آباد میں لیا ہے اور اِس کے لیے بھارت نے اپنے پالتو افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو استعمال کیا ہے ۔خدا کا شکرہے کہ ہماری جانباز سیکیورٹی فورسز نے ’’وانا‘‘ کے کیڈٹ کالج کو ٹی ٹی پی کے حملہ آور دہشت گردوں سے مکمل طور پر بچا لیا اور کالج مذکور کے 600کے قریب طلبا و اساتذہ اور دیگر عملے کو کوئی نقصان پہنچنے نہ دیا ۔ ساتھ یہ بھی کہا جارہا ہے کہ اگر11 سال قبل پشاور کے ’’آرمی پبلک اسکول‘‘ کے خونی سانحہ کی ذمے دار ٹی ٹی پی کے مجرمان کو بروقت کڑی سزائیں دے دی جاتیں تو 11نومبر2025 کو ’’وانا‘‘ کا سانحہ بھی ظہور پذیر نہ ہوتا ۔
آئین کی 27ویں ترمیم کی منظوری اِس حال میں ہُوئی ہے جب اِنہی لمحات میں معروف نون لیگی سینیٹر ، جناب عرفان صدیقی ، اپنے رَبّ سے جاملے ۔ افسوس کی بات مگر یہ ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی افسوسناک رحلت کی خبر آئین کی 27ویں ترمیم کے شوریدہ ہنگامے میں دَب کر رہ گئی ۔ صدیقی صاحب مرحوم مگر وقتِ رخصت بھی سینیٹ میں مذکورہ ترمیم کی منظوری میں اپنا ووٹ کاسٹ کر گئے ۔ اللہ غریقِ رحمت کرے ، مرحوم صدیقی صاحب نون لیگ اور جناب نواز شریف کے تا دمِ مرگ نہائت ہی وفادار ساتھی ثابت ہُوئے ۔ صدیقی صاحب مرحوم نے کالج میں اُردو کی پروفیسری سے ریٹائر ہوکر قلم و قرطاس سے ناتہ اُستوار کیا ۔
جنرل ضیاء الحق کے لیے رطب اللسان رہے۔ راقم نے جناب مجیب الرحمن شامی کی زیر قیادت و زیر ادارت ایک ماہنامہ جریدے کا’’ ضیاء الحق شہید نمبر‘‘ شائع کیا تو صدیقی صاحب کا ایک مفصل مضمون شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ ہفت روزہ ’’زندگی‘‘ اور ہفت روزہ ’’تکبیر‘‘ کے بھی محترم لکھاری تھے۔ جہادِ افغانستان ، مجاہدینِ افغانستان ، مُلا عمر اور مُلا عمر کے طالبان کی جنگی و جہادی کارروائیوں و کارستانیوںکے بے حد معترف تھے۔
اُس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی تو طالبان کی حامی اور حمائتی تھی ۔ اب تو یہی افغان طالبان بھارت اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف تیر آزمائی کررہے ہیں اور عملی طور پر احسان فراموش اور محسن کش ثابت ہو رہے ہیں ۔ مرحوم عرفان صدیقی شائد اب اِن احسان فراموش افغان طالبان پر اپنی پرانی تحریروں پر تاسف ہی کرتے ہوں گے ۔ ماضی قریب میں پاکستان کے جس شخص نے بھی افغان طالبان کی خیر خواہی کی، اب اپنے کیے پر نادم ہے۔
کیسی رواں دواں اور شستہ تحریر تھی اُن کی! پھر وہ قلم و قرطاس کی معرفت ہی (سابق) صدرِ پاکستان، جناب محمد رفیق تارڑ مرحوم، کا قرب حاصل کر گئے ۔ بعد ازاں اُن کے معتمد ترین پریس سیکرٹری بھی رہے ۔ چونکہ صدر محمد رفیق تارڑ صاحب مرحوم نون لیگ اور نواز شریف کے بھی معتمد و محسن تھے ، اس لیے صدر صاحب کی سیکرٹری شپ سے فراغت کے بعد صدیقی صاحب مرحوم، جناب نواز شریف کا گہرا اعتماد حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے میاں صاحب کے تقریر نویس بھی رہے ۔ یہ ناتہ اُنہیں نون لیگ کا سینیٹر بنانے کا ذریعہ بھی بن گیا ۔ بِلا شبہ مرحوم صدیقی صاحب ایک شائستہ اور مہذب انسان و سیاستدان تھے ۔
شاندار شاعر بھی تھے، صاحبِ اسلوب کالم نگار بھی اور صاحبِ تصنیف دانشور بھی ۔ اُن کی شاعری کے کئی مجموعے، اُن کے اخباری کالموں کا ایک مجموعہ اور اُن کے سیاسی تجزیوں پر مشتمل ایک کتاب اُن کے قابلِ ذکر ادبی کارنامے ہیں۔ حرمین شریفین کی محبت میں اُن کی تصنیف دلکشا محبتوں کا احوال سناتی ہے۔ 27ویں ترمیم کے شوروغل میں اُن کی رحلت پر نون لیگ کو جتنے غم و رنج کا اظہار کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا جا سکا۔ سچ کہا جاتا ہے کہ سیاست اور اقتدار کے سینے میں دِل نہیں ہوتا ۔ اب جب کہ ستائیسویں ترمیم کا چڑھا طوفان اُتر چکا ہے ، شائد پروفیسر سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کے ورثا کے ساتھ نون لیگ اور نون لیگی قیادت صحیح معنوں میں مرحوم کی شایانِ شان پُر سا دے سکے ۔