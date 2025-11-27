امریکا میں ایک مسافر نے دورانِ پرواز اچانک طیارے کا ایمرجنسی دروازہ کھول کر نہ صرف فلائٹ کریو کو پریشان کردیا بلکہ پورے جہاز کو واپس گیٹ پر لوٹنے پر مجبور کردیا۔ واقعہ کے فوراً بعد مسافر کو گرفتار کرلیا گیا۔
غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق 48 سالہ جوہانسن وان ہیرٹم نامی شخص کے ایل ایم کی فلائٹ سے ایمسٹرڈیم کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ طیارہ اٹلانٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رن وے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ملزم نے اچانک ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کھول دیا۔
ایئرپورٹ پولیس نے بتایا کہ دروازہ کھلنے کے باعث عملے نے فوری طور پر طیارے کو روکا اور اسے دوبارہ گیٹ پر لانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران صورتحال پر قابو پانے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی طلب کیا گیا۔
پولیس کے مطابق وان ہیرٹم نے ابتدائی بیان میں کہا کہ اسے دوسرے مسافر کے پاس ہتھیار ہونے کا شبہ ہوا تھا، جس کے باعث وہ خوفزدہ ہو کر دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ کسی مسافر کے پاس ہتھیار تھا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکام کو شبہ ہے کہ ملزم ذہنی صحت کے مسائل سے گزر رہا ہے، جس نے اُس کے اس غیر معمولی اور خطرناک رویے کو جنم دیا۔
طیارے کو گیٹ پر واپس لانے کے بعد افسران نے جہاز میں سوار ہو کر وان ہیرٹم کو حراست میں لیا۔ اسے اب کئی سنگین الزامات کا سامنا ہے جن میں لاپرواہی، املاک کو نقصان پہنچانا اور فضائی سیکیورٹی میں مداخلت شامل ہیں۔
ایئرلائن نے واقعے سے متاثر ہونے والے مسافروں کو متبادل انتظامات کی پیشکش کی ہے، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔