سفیرِ پاکستان کی امریکی صدارتی کونسل برائے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے اہم ملاقات

واشنگٹن:
واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے صدارتی کونسل برائے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹرک وٹ سے اہم ملاقات کی، جس میں نئی معیشت، ڈیجیٹل فنانس اور بلاک چین کے فروغ پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر سفیرِ پاکستان نے ڈیجیٹل فنانس اور بلاک چین انقلاب کو منظم کرنے کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قائدانہ کردار کو لائقِ تحسین قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں اور کرپٹو کرنسی کے فروغ اور ان کے لیے قواعد و ضوابط کی تشکیل کے ضمن میں بڑے پیمانے پر پیش رفت ہو چکی ہے۔
رضوان سعید شیخ نے بتایا کہ پاکستان کرپٹو کونسل کا قیام، ورچوئل اثاثہ جات آرڈیننس 2025 کا اجراء، پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کی تشکیل اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے نئی پالیسی کا اطلاق، ڈیجیٹل اثاثہ جات کے حامل لاکھوں پاکستانی صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک جامع اور مضبوط ادارہ جاتی فریم ورک متعارف کرانے کی عملی کوششوں کا مظہر ہے۔
سفیرِ پاکستان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں اور کرپٹو کرنسی کے شعبے میں امریکہ کے ساتھ باہمی طور پر سودمند شراکت داری کا خواہاں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ نئی معیشت کا راستہ تعاون، اشتراک اور ہم آہنگی سے ہو کر گزرتا ہے، جس کے ذریعے دونوں ممالک مشترکہ ترقی اور اختراع کو فروغ دے سکتے ہیں۔