غزہ میں کوئی امداد نہین جانے دی جائے گی، اسرائیلی انتہاپسند وزیر کا اعلان

تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیلی وزیر کے بیانات غزہ کے عوام پر اجتماعی سزا کی پالیسی کو مزید واضح کرتے ہیں

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup

اسرائیل کے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے وزیر خزانہ بیتسلئیل سموترچ نے ایک بار پھر غزہ کے خلاف سخت مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محصور علاقے میں کسی قسم کی انسانی ہمدردی کی امداد جانے نہیں دی جائے گی۔

اسرائیلی میڈیا کے مطابق سموترچ نے کہا: "ہم اپنے دشمن (غزہ پٹی) کو کوئی امداد نہیں دے سکتے، نہ پانی، نہ بجلی، نہ ایندھن اور نہ ہی خوراک۔"

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ کی 23 لاکھ آبادی قحط، بیماری اور مسلسل بمباری کے باعث شدید انسانی بحران کا شکار ہے۔ 

تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیلی وزیر کے بیانات غزہ کے عوام پر اجتماعی سزا کی پالیسی کو مزید واضح کرتے ہیں۔


 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا؛ ہلاکتیں

Express News

چین نے ریڈار کو چکمہ دینے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرلی؛ طیارے بآسانی سرحد پار کرلیں گے

Express News

امریکا؛ ٹرمپ کی حامی خاتون کی قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت

Express News

غزہ کی جنگ دو سے تین ہفتوں میں “فیصلہ کن انجام” تک پہنچ جائے گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

آسٹریلیا میں پولیس ٹیم پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی

Express News

مودی کی تعلیمی اسناد عام نہیں کی جاسکتیں، دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو