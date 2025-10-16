عمران خان سے ملاقات میں رکاوٹ بننے والے احساس کریں میں وزیراعلیٰ ہوں، سہیل آفریدی

کروڑوں عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، صوبائی کابینہ کا فیصلہ بانی چیئرمین سے مشاورت کے بعد ہوگا، وزیراعلیٰ کے پی کے

ویب ڈیسک October 16, 2025
پشاور:

خیبر پختونخوا کے نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ جو لوگ عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دے رہے، انہیں احساس کرنا چاہیے کہ میں وزیراعلیٰ ہوں۔

ہائی کورٹ آمد کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے کہا کہ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کوشش ہوگی کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔

انہوں نے کہا کہ کروڑوں عوام کی نمائندگی کرتا ہوں۔ جو لوگ ملاقات کرنے نہیں دے رہے، انہیں احساس کرنا چاہیے کہ میں وزیراعلیٰ ہوں۔

سہیل آفریدی نے بتایا کہ کابینہ کی جو فہرست جاری کی گئی ہے وہ جعلی  ہے۔ بانی چیئرمین سے مشاورت کے بعد کابینہ  کو فائنل کریں گے۔

یہ خبر بھی پڑھیں: وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا مقدمات کی تفصیلات، حفاظتی ضمانت کیلیے عدالت سے رجوع

قبل ازیں وزیراعلیٰ سہیل آفریدی پشاور ہائی کورٹ پہنچے، جہاں انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی، جس پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس نعیم انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔

عدالت نے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کو حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے پولیس کو مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے خلاف ایف آئی درج ہے، جس پر ایڈووکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ ہمیں تو پتا نہیں ہے کہ کتنی ایف آئی آرز ہیں، ہو سکتاہے میرے خلاف بھی ایف آئی آر ہوں۔
