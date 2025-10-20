الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول جاری کر دیا

الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت شیڈول جاری کیا گیا، الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی

ویب ڈیسک October 20, 2025
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول جاری کر دیا جس کے مطابق فیصل آباد اور ساہیوال کے پانچ حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔

ترجمان صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق این اے-96، این اے-104، این اے-143، پی پی-98 اور پی پی-203 میں پولنگ ہوگی۔

ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی آخری تاریخ 24 اکتوبر، اپیلٹ ٹریبونل اپیلوں کے فیصلے 31 اکتوبر تک کرے گا۔

امیدواروں کی نظرِ ثانی شدہ فہرست یکم نومبر کو شائع کی جائے گی، امیدواروں کی دستبرداری کی آخری تاریخ 3 نومبر مقرر،  انتخابی نشانات الاٹ کرنے کی تاریخ 4 نومبر طے،  ضمنی انتخابات میں پولنگ 23 نومبر 2025 کو ہوگی۔

بیان کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت شیڈول جاری کیا گیا، الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔

 
