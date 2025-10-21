حکومتِ پاکستان کا بڑا اقتصادی فیصلہ، بارٹر ٹریڈ میکانزم نافذ کر دیا گیا

بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم 2023 کے نفاذ کے بعد افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ  کی اجازت ہو گی

حکومتِ پاکستان نے بڑا اقتصادی فیصلہ کرتے ہوئے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم 2023 نافذ کر دیا۔

افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ  کی اجازت ہو گی، نوٹفکیشن  کے مطابق نئی پالیسی کے تحت بغیر کرنسی کے مال کے بدلے مال کی تجارت ممکن ہے۔

وفاقی حکومت نے بارٹر ٹریڈ میکانزم میں اہم ترامیم بھی جاری کر دیں، بارٹر ٹریڈ اب صرف افغانستان، ایران اور روس تک محدود کر دی گئی۔

نوٹی فیکشن کے مطابق دو ممالک کے درمیان سامان کے تبادلے کو باضابطہ قانونی شکل دے دی گئی، “کنسورشیم” کے تحت اب ایک سے زائد پاکستانی کمپنیاں مشترکہ معاہدہ کر سکیں گی۔

انفرادی افراد کو بھی بارٹر ٹریڈ کی اجازت دے دی گئی، ایس آر او  کے مطابق وزرات خارجہ کے مطابق اقوامِ متحدہ کی پابندی یافتہ کمپنیوں سے تجارت نہیں ہو گی، پاکستانی کمپنیاں غیر پابندی یافتہ غیر ملکی پارٹنرز کی تحریری ضمانت دیں گی۔

کسٹمز حکام کو بارٹر ٹریڈ کی مکمل نگرانی کا اختیار مل گیا، ایف بی آر سہ ماہی بنیاد پر وزارتِ تجارت کو رپورٹ پیش کرے گا، تجارتی توازن برقرار نہ رکھنے پر اجازت نامہ منسوخ کیا جا سکے گا۔

کنسورشیم میں شامل تمام کمپنیاں کسی خلاف ورزی کی مشترکہ ذمہ دار ہوں گی، حکومت نے بارٹر ٹریڈ نظام میں شفافیت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا، نئی پالیسی سے پاکستان کی افغانستان، ایران اور روس سے تجارت میں اضافہ متوقع ہے۔
