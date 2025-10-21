پاکستان کو زیتون کی پیداوار میں خودکفیل بنانا ہوگا، وفاقی وزیر رانا تنویر

زیتون کا تیل پاکستان کا برآمدی برانڈ بن سکتا ہے۔ کسانوں کو زیتون کی جدید کاشت کے لیے تربیت دی جائے گی

October 21, 2025
وفاقی وزیر غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں زیتون کی کاشت کا فروغ قومی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔حکومت زیتون کی کاشت کے لئے کاشت کاروں کومکمل تعاون فراہم کرے گی۔

اسلام آباد میں دوسری اولیو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر راناتنویرحسین نے کہا ہے کہ ہمیں زیتون کی پیداوارمیں خودکفیل ہوناہے، زیتون کی کاشت سے کسانوں کی آمدن میں نمایاں اضافہ ممکن ہے، جس سے دیہی معیشت مضبوط ہوگی۔

انہوں نے کہاکہ زیتون کا تیل پاکستان کا برآمدی برانڈ بن سکتا ہے۔ کسانوں کو زیتون کی جدید کاشت کے لیے تربیت دی جائے گی ۔

رانا تنویر حسین نے کہاکہ زیتون کے شعبے میں نجی شعبے کی شمولیت خوش آئند ہے۔ اس شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔

انہوں نے کہاکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے زیتون کا شعبہ تیزی سے ترقی کرے گا ۔ہم زیتون کو پاکستان کی پہچان بنائیں گے۔

انہوں نے کہاکہ فوڈ سیفٹی ہماری قومی ترجیح ہے ۔وزارت جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دے رہی ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہاکہ محفوظ اور پائیدار خوراک پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے۔
