انجان لوگوں سے اسکرین شیئرنگ، میٹا لوگوں کو بروقت خبردار کرے گا

جعلساز اسکرین شیئرنگ کے ذریعے صارفین کی حساس معلومات بٹور لیتے ہیں

ویب ڈیسک October 21, 2025
facebook whatsup

ٹیکنالوجی کمپنی میٹا صارفین کو جعلسازوں سے بچانے کے بڑا اقدام کرنے جارہی ہے۔میٹا کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی صارف واٹس ایپ پر نامعلوم شخص کے ساتھ ویڈیو کال کے دوران اسکرین شیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو میسجنگ پلیٹ فارم اس عمل میں سے روکنے کے لیے انتباہ جاری کرے گا۔ میٹا فیس بک میسنجر میں مشکوک چیٹ کی نشان دہی بھی کرے گا۔

جعلساز باقاعدگی کے ساتھ آن لائن آکاؤنٹس اور فیس بک پیجز بناتے ہیں اور بینک، ایئر لائنز اور دیگر کمپنیوں کے کسٹمر سروس نمائندگان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

یہ جعلساز برانڈ کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیتے ہیں اور صارفین کے کمنٹس دیکھ کر ان کو درپیش مشکلات کو جانتے ہیں اور ان سے رابطہ کر کے خود کو برانڈ کا ہیلپ ڈیسک بتاتے ہیں۔

یہ جعلساز سروس پر لاگ آن ہونے سے قبل شکار سے اپنی اسکرین شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ وہ حساس معلومات حاصل کر سکیں۔ اگرچہ، وہ عموماً براہ راست پاسورڈ تو حاصل نہیں کر پاتے ہیں لیکن یوزر نیم اور دیگر معلومات کی مدد سے پاسورڈ تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد شکار کی اسکرین پر آنے والے ویریفیکیشن کوڈ کو حاصل کر سکتے ہیں۔

میٹا کا کہنا ہے کہ کمپنی اب صارفین کو انجان افراد کے ساتھ اسکرین شیئر نہ کرنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ انتباہ جاری کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

انجان لوگوں سے اسکرین شیئرنگ، میٹا لوگوں کو بروقت خبردار کرے گا

Express News

میٹا کا ’میسنجر ایپ‘ سے متعلق بڑا فیصلہ!

Express News

ٹِک ٹاک نے کروڑوں پاکستانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں

Express News

مقبول اسمارٹ فونز کی فہرست جاری، نئی ڈیوائسز نے تہلکہ مچا دیا

Express News

نوجوانوں کیلئے اسپیشلائزڈ ڈیجیٹل اسکلز پروگرام کا آغاز

Express News

پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب،'گو اے آئی ہب' کا باضابطہ افتتاح 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو