انجان لوگوں سے اسکرین شیئرنگ، میٹا لوگوں کو بروقت خبردار کرے گا

ٹیکنالوجی کمپنی میٹا صارفین کو جعلسازوں سے بچانے کے بڑا اقدام کرنے جارہی ہے۔میٹا کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی صارف واٹس ایپ پر نامعلوم شخص کے ساتھ ویڈیو کال کے دوران اسکرین شیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو میسجنگ پلیٹ فارم اس عمل میں سے روکنے کے لیے انتباہ جاری کرے گا۔ میٹا فیس بک میسنجر میں مشکوک چیٹ کی نشان دہی بھی کرے گا۔
جعلساز باقاعدگی کے ساتھ آن لائن آکاؤنٹس اور فیس بک پیجز بناتے ہیں اور بینک، ایئر لائنز اور دیگر کمپنیوں کے کسٹمر سروس نمائندگان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔
یہ جعلساز برانڈ کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیتے ہیں اور صارفین کے کمنٹس دیکھ کر ان کو درپیش مشکلات کو جانتے ہیں اور ان سے رابطہ کر کے خود کو برانڈ کا ہیلپ ڈیسک بتاتے ہیں۔
یہ جعلساز سروس پر لاگ آن ہونے سے قبل شکار سے اپنی اسکرین شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ وہ حساس معلومات حاصل کر سکیں۔ اگرچہ، وہ عموماً براہ راست پاسورڈ تو حاصل نہیں کر پاتے ہیں لیکن یوزر نیم اور دیگر معلومات کی مدد سے پاسورڈ تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد شکار کی اسکرین پر آنے والے ویریفیکیشن کوڈ کو حاصل کر سکتے ہیں۔
میٹا کا کہنا ہے کہ کمپنی اب صارفین کو انجان افراد کے ساتھ اسکرین شیئر نہ کرنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ انتباہ جاری کرے گی۔