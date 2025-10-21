خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

اسلام آباد:
خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی، زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا اور گہرائی 234 کلومیٹرتھی۔
زلزلے کے جھٹکے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، چترال، مالاکنڈ، دیر اور گردونواح میں محسوس کیے گئے۔
خیبرپختونخوا کے دیگر شہروں میں چارسدہ، رسالپور، نوشہرہ، رستم، بونیر اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
مالاکنڈ، چترال، سوات، دیر، تخت بھائی، باجوڑ اور گردونواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔
زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے رات 11 بج کر 15 منٹ پر محسوس کیے گئے۔
پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ کنٹرول روم تمام اضلاع کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے اوراب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
پی ڈی ایم اے نےعوام سے کہا کہ کسی بھی ناخوش گوار واقعے کی اطلاع پی ڈی ایم اے کی ہپلپ لائن 1700 پر دیں۔