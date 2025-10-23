ملٹی ایئر ٹیرف میں کٹوتی کے اثرات صارفین پر پڑیں گے، سی ای او کے الیکٹرک

کراچی:
سی ای او کے الیکٹرک نے کہا ہے کہ ملٹی ایئر ٹیرف میں کٹوتی کے اثرات صارفین پر پڑیں گے۔
اپنے بیان میں چیف ایگزیکٹو مونس عبداللہ علوی نے کہا کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف میں بڑے پیمانے پر تبدیلی اور کمی کی ہے۔ اس سال جون میں پہلے جس ٹیرف کا اعلان ہوا تھا وہ ڈھائی سال کی مشاورت، تحقیق ، جانچ پڑتال اور آزاد ذرائع سے اعداد شمار کی تصدیق کے بعد جاری کیا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ڈھائی سال غور کر کے جاری ہونے والے ملٹی ایئر ٹیرف کو محض چند ماہ میں یکسر بدل دیا گیا ہے۔ کے الیکٹرک اس نظرثانی ٹیرف کی روشنی میں جائزہ لے رہی ہے کہ آپریشنز کو کیسے جاری رکھا جائے۔ کے الیکٹرک ملٹی ایئر ٹیرف میں کٹوتی سے بجلی صارفین پر اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔
مونس علوی کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی بھرپور کوشش ہے کہ صارفین کو متاثر نہ کیا جائے، مگر کسی حد تک اس کمی کیے گئے ٹیرف کے اثرات ان پر پڑیں گے۔ کے الیکٹرک انتظامیہ نے کٹوتی کے بعد جاری کیے گئے نظرثانی شدہ ٹیرف کے حوالے سے بورڈ کو آگاہ کیا ہے۔