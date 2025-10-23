افغان کرکٹ ٹیم پر زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ میچ کے بعد جرمانہ عائد

ٹیسٹ میچ میں زمبابوے نے افغانستان کو باآسانی ایک اننگز اور 73 رنز سے شکست دی

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ میچ میں سلو اوور ریٹ پر افغانستان کی ٹیم پر میچ فیس کا 25 فیصد جرمانہ عائد کردیا۔

آئی سی سی کے مطابق میچ ریفری رچی رچرڈسن نے افغانستان پر مقررہ وقت پر 5 اوور کی تاخیر پر جرمانہ عائد کیا ہے۔

اعلامیے میں کہا گیا کہ آئی سی سی کے کھلاڑیوں کے لیے بنائے گئے قواعد و ضوابط کے آرٹیکل 2.22 کے تحت جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے جو مقررہ وقت تک اوور پورے نہ کرنے اور مقررہ وقت تک اپنے اوور مکمل کرنے میں ناکامی کی صورت میں کھلاڑیوں کو ہر اوور کے مطابق میچ فیس کا 5 فیصد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔

افغانستان اور زمبابوے کے درمیان ٹیسٹ میچ کے فیلڈ امپائرز ایڈرائن ہولڈاسٹوک اور نیتین مینن ، تھرڈ امپائر فوسٹر موٹزوا اور چوتھے امپائر پیرسیوال سیزارا نے نشان دہی کی تھی۔

آئی سی سی نے بتایا کہ افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شاہدی نے غلطی کا اعتراف کیا اور سزا قبول کی اس لیے مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔

زمبابوے نے مذکورہ ٹیسٹ میں افغانستان کو باآسانی ایک اننگز اور 73 رنز سے شکست دی تھی جو ان کے ہوم گراؤنڈ میں 2013 کے بعد ٹیسٹ میں پہلی فتح ہے۔
